郭昭巖議員舉辦快樂親子園遊會　逾千名大小朋友同樂

▲台北市議員郭昭巖舉辦快樂親子園遊會，邀來台北市長蔣萬安出席同樂。(圖／郭昭巖議員辦公室提供)

政治中心／台北報導

台北市朝陽社會關懷協會基於推動社會公益、增進親子互動交流，於4/30(日)下午14時起在台北市議員郭昭巖爭取的台北市青年公園共融式遊具「飛行探索遊戲場」周圍，舉行「112年快樂親子園遊會」活動，邀請中正及萬華地區國小和幼兒園新住民及其他多元家庭的家長帶著孩童參加，現場超過1000名民眾同樂，相當熱鬧。

郭昭巖議員也邀請三寶爸的台北市長蔣萬安來同樂，趁著連假期間，爸爸媽媽們帶著孩子玩得不亦樂乎，郭昭巖強調，雖然目前她正在爭取立委提名，未來若前進中央，仍會持續服務，並辦理地方活動，包含此次母親節前夕的親子園遊會，以及寒冬送暖活動，都是辦理十幾年，未來也將延續。

蔣萬安致詞表示，新上任即針對生育獎勵，友善托育補助及孕婦計程車等推動政策，先前蔣萬安曾以立委身分參加，今年則是首度以市長身分參加，並讚許郭昭巖議員長期以來熱心推廣公益，並關心教育相關政策。

本次活動「歡樂唱跳」、「飛行探索闖通關」、「媽咪懷孕好辛苦」、「親子闖關好好玩」四大主軸中，增進消防救災、節水、校園交通安全與愛護環境生態之概念，增進親子和諧關係與多元家庭融和機會、並感受美好幸福時光，培養感恩的心。



同時也是台北市朝陽社會關懷協會理事長的郭昭巖表示，十年以來，協會結合扶輪社、獅子會、慈善團體與諸多基金會、在地宮廟、救國團台北市團委會等公益團體與熱心人士，共同舉辦萬華中正區弱勢家庭的寒冬送暖活動，溫暖弱勢家庭校需要關照的心。亦與洪陳金環慈善基金會、艋舺青山宮，就國高中甚至大專院校學生爭取清寒學生獎助學金，鼓勵年輕學子奮發向上。今年更與東森消費聯盟合作發放羽絨衣給弱勢民眾。



郭昭巖議員亦為萬華區體育會理事長，推動在地健康運動休閒活動不遺餘力，郭昭巖為滿足孩子的童心，也實現台北市昭陽社會關懷協會推動社會公益及關心婦幼成長的宗旨，在其任內爭取的3000多萬經費建置的青年公園『飛行探索遊戲場』舉辦2022快樂親子園遊會。

郭昭巖議員同時在議會期間，爭取4/4實施的生育獎勵金翻倍應回溯至12/25，給予近4000名新生兒小確幸，除此之外於民政部門質詢時，也替中正、萬華區的家長增取更多公托名額，並點出公托不足的問題，要求盡速盤點市府閒置空間曾來增設公托或非營利，或是協助體質較弱的托嬰機構，轉型為非營利托嬰中心，在軟硬體上給於相關補助以充實環境設備並提升教保人員能力。