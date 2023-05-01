蔣萬安送勞工大禮！外送員可領職災慰問金　擬「每案2萬」下半年實施

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

今日為五一勞動節，台北市長蔣萬安分享就任後已推出、將要逐步推動的5項勞動政策，其中包括職災慰問金補助對象放寬等，據了解會擴大到第6等級至第15等級失能勞工，每案可領2萬元，且納入外送員、雜貨店、夜市攤、網拍商等自營業主，待蔣萬安於市政會議拍板、議會審議通過，最快下半年實施。

蔣萬安於臉書表示，自己過去擔任立委時，反對民進黨勞基法修惡，被網友笑稱是立院「站神」，自己也曾推動《勞工職業災害保險及保護法》通過，一直把勞工朋友的權益放在心上。

面對51勞動節，蔣萬安分享已推出或將要逐步推動的5項勞動政策，分別為「勞權基金新增6項補助」、「實施工安科技降災計畫」、「中高齡暨高齡者友善企業認證」、「提供青年植栽準備及尋職幫助」，以及「擴大保障職災勞工權益」。

蔣萬安也於1日下午視察廣慈博愛園區工程推動成果時說明，主要是包括勞權基金放寬使用限制，例如擴大到發生加班費、退休金相關勞資爭議時可使用，第2項是希望透過視訊監控系統、人臉辨識系統降低職災發生機會，第3項則為提供中高齡友善就業環境，第4項為規劃青年實習計畫，最後是擴大職災慰問金補助對象。

台北市今年度將修訂「台北市勞工職業災害慰問金發給自治條例」，擴大職災慰問金適用範圍；勞動局說明，將包含外送員、雜貨店、夜市攤、網拍商等自營業主，預計5月底前送市政會議，下會期送議會審議。據了解，職業災害慰問金發放對象，將擴大到第6等級至15等級失能勞工，每案皆給2萬元，且因執行職務傷病住院連續7天以上，發給1萬元。

台北市勞動局長高寶華說，台北市勞工權益基金也將新增6項補助措施，包含擴大勞工訴訟補助、執照及技能競賽獎勵、求職交通補助、無家者穩定就業補助、青年免費尋職保險及青年尋職輔導津貼，待自治條例三讀修法通過後，將立即進行相關補助辦法的制定，預計最快下半年實施，至遲於明年1月上路。