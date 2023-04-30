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蔣萬安又跳票？競選顧問曾要「聯醫1院區增100長照床」　北市：不可能

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員苗博雅。（資料圖／記者林敬旻攝） 

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安曾承諾，將運用聯醫體系在6個月內增加500張長照床，但上任後改稱6月底設置322床、12月底才達570床；不僅如此，社民黨台北市議員苗博雅提起，蔣萬安競選期間的顧問邱文祥曾說，可做到聯醫每個院區增加100床，如今北市衛生局局長陳彥元坦言「這不是市長說的」、「可能是選舉攻防上⋯」、「不可能一個院區生出100張床」。

台北市議會21日上午召開警政衛生委員會，由衛生局進行工作報告。苗博雅表示，蔣萬安長照第一支箭是上任6個月內增加500張長照床，結果被時任市長柯文哲批評，除非聯醫佔床率很差，否則不可能挪出500張床當長照床，「一看就是就是沒管過醫院的（人），如果對醫院醫療體系很清楚，不會講出這種話。」等言論，還批評蔣萬安此政見是「幹話草包」，想問陳彥元是否同意柯文哲的說法？

▲▼行政院長陳建仁4/28一早率領政院交通相關部會首長視察台北捷運環狀線東環段規劃情形，台北市長蔣萬安、副市長李四川及地方名代陪同。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者湯興漢攝）

陳彥元並未正面回應苗博雅的提問，僅說根據聯合醫院目前提供的資料，可以開的現有床數是1722張床，平均佔床率是八成，頂多340張床可用床，但因涉及到部分病床正在改建、整建，所以可用的床數可能會再縮減。

苗博雅提及，6個月內做500張長照床是確定脫靶，自己並非要苛責才剛加入市府的陳彥元，但「既然500床在6個月內開出來，根本就是不可能，不如就承認『不可能』，不要為了這個東西去湊一些表面上的數字。」為了想讓數字好看，結果做一些急就章規劃，或在人力不足的情況下開設，「為了圓一張芭樂票，開更多張芭樂票，我覺得這是不對的。」

由於衛生局曾稱，聯醫委託經營的長照機構組織，在6月底前可供150張床，加急性床轉置的長照床也可供172床位，總計322床；下半年聯醫可再增82張床，屆時加上委辦住宿型長照機構166床位，總共達到570張床。苗博雅質疑，6月前要為這150張床徵聘多少人力？12月底規劃570張床，聯醫要吃下232張長照床，基本上就是讓聯醫處於「過載」狀態。

苗博雅批評，6個月內生出500張長照床是「講大話」，別為了這張不可能的支票，把聯合醫院既有規劃、人力配置都搞亂，工作報告中至今都沒說明如何變出床位、增加多少人力，僅寫6月底增加322張長照床，「我們都心知肚明，這只是一個寫好看、為了讓外界不要罵市長『脫靶』的說法。」

陳彥元回應，自己就任以來，並沒有為了貫徹蔣萬安「6個月內500張長照床」的問題，工作報告也是寫6月底可用床是322張，根本沒有達到可用床500張；另外一個院區生出100張長照床的部分，蔣萬安的PPT報告並沒有寫到這塊。

▲▼蔣萬安「長照三支箭 用心挺安老」政策發布會-蔣萬安,邱文祥。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔣萬安於競選期間召開「長照三支箭 用心挺安老」政策發布會，競選團隊市政最高顧問邱文祥聲稱，增500床長照床位是考量到聯醫有5個院區，每個院區增加100張是做得到的。（資料圖／記者黃克翔攝）

聽聞陳彥元說蔣萬安報告未寫「一個院區生100張長照床」，苗博雅立刻補充，這是蔣萬安競選期間的醫療政策顧問邱文祥言論，難道不是蔣萬安講的就打叉叉嗎？「如果你講說邱文祥講的『每個院區可開100張床』不算，我覺得有Guts啊！畢竟每個院區本來就不可能弄100張床，當時只要稍微有了解台北市長照政策的人，都知道這張是芭樂票、不可能！」

陳彥元也坦言，「那就可能他們在選舉的攻防上⋯因為這個不甘我的醫療跟公共衛生政策，我們還是繼續在推動，但不可能一個院區生出100張床，這件事情是不可能的。」自己多次跟聯醫相關主管、中央單位開會，尋求解決的方案，但解決方案並非為了實現政見，而是台北市本來就缺少長照床。

苗博雅再問，目前聯醫等待長照床的候床數為何？陳彥元回覆目前100人在候床。苗博雅認為，不要為了一個高不可攀的目標，接續畫了更多大餅，現在聯醫人力已經相當吃緊，倘若自己沒有詢問這條，市民會以為6月底以前台北市多了322張床可住、6月底前所有候床的人都不必等待，產生微妙的期待落差，「人力規劃先出來，再談時程是什麼。」

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