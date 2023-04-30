蔣萬安又跳票？競選顧問曾要「聯醫1院區增100長照床」　北市：不可能

▲台北市議員苗博雅。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安曾承諾，將運用聯醫體系在6個月內增加500張長照床，但上任後改稱6月底設置322床、12月底才達570床；不僅如此，社民黨台北市議員苗博雅提起，蔣萬安競選期間的顧問邱文祥曾說，可做到聯醫每個院區增加100床，如今北市衛生局局長陳彥元坦言「這不是市長說的」、「可能是選舉攻防上⋯」、「不可能一個院區生出100張床」。

台北市議會21日上午召開警政衛生委員會，由衛生局進行工作報告。苗博雅表示，蔣萬安長照第一支箭是上任6個月內增加500張長照床，結果被時任市長柯文哲批評，除非聯醫佔床率很差，否則不可能挪出500張床當長照床，「一看就是就是沒管過醫院的（人），如果對醫院醫療體系很清楚，不會講出這種話。」等言論，還批評蔣萬安此政見是「幹話草包」，想問陳彥元是否同意柯文哲的說法？

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者湯興漢攝）

陳彥元並未正面回應苗博雅的提問，僅說根據聯合醫院目前提供的資料，可以開的現有床數是1722張床，平均佔床率是八成，頂多340張床可用床，但因涉及到部分病床正在改建、整建，所以可用的床數可能會再縮減。

苗博雅提及，6個月內做500張長照床是確定脫靶，自己並非要苛責才剛加入市府的陳彥元，但「既然500床在6個月內開出來，根本就是不可能，不如就承認『不可能』，不要為了這個東西去湊一些表面上的數字。」為了想讓數字好看，結果做一些急就章規劃，或在人力不足的情況下開設，「為了圓一張芭樂票，開更多張芭樂票，我覺得這是不對的。」

由於衛生局曾稱，聯醫委託經營的長照機構組織，在6月底前可供150張床，加急性床轉置的長照床也可供172床位，總計322床；下半年聯醫可再增82張床，屆時加上委辦住宿型長照機構166床位，總共達到570張床。苗博雅質疑，6月前要為這150張床徵聘多少人力？12月底規劃570張床，聯醫要吃下232張長照床，基本上就是讓聯醫處於「過載」狀態。

苗博雅批評，6個月內生出500張長照床是「講大話」，別為了這張不可能的支票，把聯合醫院既有規劃、人力配置都搞亂，工作報告中至今都沒說明如何變出床位、增加多少人力，僅寫6月底增加322張長照床，「我們都心知肚明，這只是一個寫好看、為了讓外界不要罵市長『脫靶』的說法。」

陳彥元回應，自己就任以來，並沒有為了貫徹蔣萬安「6個月內500張長照床」的問題，工作報告也是寫6月底可用床是322張，根本沒有達到可用床500張；另外一個院區生出100張長照床的部分，蔣萬安的PPT報告並沒有寫到這塊。

▲蔣萬安於競選期間召開「長照三支箭 用心挺安老」政策發布會，競選團隊市政最高顧問邱文祥聲稱，增500床長照床位是考量到聯醫有5個院區，每個院區增加100張是做得到的。（資料圖／記者黃克翔攝）

聽聞陳彥元說蔣萬安報告未寫「一個院區生100張長照床」，苗博雅立刻補充，這是蔣萬安競選期間的醫療政策顧問邱文祥言論，難道不是蔣萬安講的就打叉叉嗎？「如果你講說邱文祥講的『每個院區可開100張床』不算，我覺得有Guts啊！畢竟每個院區本來就不可能弄100張床，當時只要稍微有了解台北市長照政策的人，都知道這張是芭樂票、不可能！」

陳彥元也坦言，「那就可能他們在選舉的攻防上⋯因為這個不甘我的醫療跟公共衛生政策，我們還是繼續在推動，但不可能一個院區生出100張床，這件事情是不可能的。」自己多次跟聯醫相關主管、中央單位開會，尋求解決的方案，但解決方案並非為了實現政見，而是台北市本來就缺少長照床。

苗博雅再問，目前聯醫等待長照床的候床數為何？陳彥元回覆目前100人在候床。苗博雅認為，不要為了一個高不可攀的目標，接續畫了更多大餅，現在聯醫人力已經相當吃緊，倘若自己沒有詢問這條，市民會以為6月底以前台北市多了322張床可住、6月底前所有候床的人都不必等待，產生微妙的期待落差，「人力規劃先出來，再談時程是什麼。」