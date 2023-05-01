競選顧問昔喊「1院區增100長照床」被打臉　蔣萬安：衛生局會說明

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安曾承諾，運用聯醫體系在6個月內增加500張長照床，但上任後至6月底僅能設322床，政見確定跳票；且競選期間的顧問邱文祥曾說聯醫每院區增加100床，日前也被北市衛生局長陳彥元直言「不可能」。面對外界質疑政見跳票，蔣萬安並未正面回應，僅說會持續努力佈建長照資源。

蔣萬安1日下午視察廣慈博愛園區工程推動成果，該區為前台北市長郝龍斌、柯文哲任內規劃與興建落成，裡面設有長照機構，設有近100床的長照病床。

▲台北市長蔣萬安視察廣慈博愛園區工程推動成果，甫獲國民黨提名參選信義松山區立委的徐巧芯也到場關心。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

面對日前民進黨議員顏若芳擔心，就算年底達到570張長照床，但在長照人力不足下，恐「看得到卻用不到」，以及競選期間的顧問邱文祥曾稱，聯醫一個院區可開100張長照床，是否確定跳票？蔣萬安並未正面回應，僅說「我們都會持續努力佈建長照資源」。

蔣萬安提及，現階段最重要的是，希望能縮短等候床位時間，以及讓人力盡快補上到位，這是目前要來解決的問題，包括補助民間興建住宿型長照病床，這部分都會進一步來做，而方向執行細節跟內容，衛生局都有完整說明，自己也會再次要求衛生局清楚對外溝通。

不過，蔣萬安雖說衛生局會完整說明，但衛生局長陳彥元4月21日在警政衛生委員會，面對社民黨議員苗博雅質疑時，就稱「一個院區生出100張長照床的部分，蔣萬安的PPT報告並沒有寫到這塊。」

聽聞陳彥元說蔣萬安報告未寫「一個院區生100張長照床」，苗博雅立刻補充，這是蔣萬安競選期間的醫療政策顧問邱文祥言論，難道不是蔣萬安講的就打叉叉嗎？「如果你講說邱文祥講的『每個院區可開100張床』不算，我覺得有Guts啊！畢竟每個院區本來就不可能弄100張床，當時只要稍微有了解台北市長照政策的人，都知道這張是芭樂票、不可能！」

陳彥元也坦言，「那就可能他們在選舉的攻防上⋯因為這個不關我的醫療跟公共衛生政策，我們還是繼續在推動，但不可能一個院區生出100張床，這件事情是不可能的。」自己多次跟聯醫相關主管、中央單位開會，尋求解決的方案，但解決方案並非為了實現政見，而是台北市本來就缺少長照床。