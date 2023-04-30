蔣萬安談內湖槍擊案　「警察局絕對不能手軟」

▲台北市長蔣萬安。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

王姓知名節目製作人4月11日晚間在北市內湖區康寧路，遭變裝外送員的槍手近距離連開15槍，其中2槍貫穿左小腿及膝蓋。台北市長蔣萬安表示，身為市長，對治安問題絕對不會輕忽，一定強力打擊犯罪，嚴懲暴力非法，自己已經多次要求警察局長回報案情進展，從4月25日開始執行的「靖城專案」還要執行下去，而所有查緝行動，必須深入而持續，任何犯罪組織，絕對沒有空間在台北市橫行。

蔣萬安說，保護市民安全，是政府最重要的責任。關於內湖槍擊案，他在案發第一時間就聯絡了警察局長，要求限期破案，也一再表達對犯罪零容忍的堅定態度，他強力要求警察局，這個案子還沒完結，開槍的槍手跟幕後教唆的主嫌，全部都要查明並帶回，給市民一個完整的交代。治安維護是市政的重中之重，他也一定全力支持員警嚴正執法、打擊犯罪。

蔣萬安指出，他強力要求警察局，一定要拿出更全面、具體、有效的作為，壓制黑幫，掃蕩不法。「靖城專案」執行至今已查獲通緝犯超過百人，這個專案還要執行下去，而且針對槍枝、毒品等治安重點，一定要拿出更具體的查緝成果，警察局絕對不能手軟，一定要回應市民的期待。

北市專案小組28日動員近百名警力兵分多路，查獲林、許、李、劉、陳姓等11名涉案犯嫌到案，送士林地方檢察署偵辦。其中65歲陳嫌提供槍手住處，李嫌、林嫌協助住處清理、劉嫌提供物資、另名年約60歲的陳嫌指派張嫌安排船隻，由船主顏嫌以及許嫌接應槍手前往澎湖，另外3名則為證人。

檢警訊後，11嫌中5人交保、5人請回，指派人員安排船隻的陳嫌，檢察官訊後向法院聲請羈押，但稍早法院諭知請回。