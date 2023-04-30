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蔣萬安談內湖槍擊案　「警察局絕對不能手軟」

▲▼行政院長陳建仁4/28一早率領政院交通相關部會首長視察台北捷運環狀線東環段規劃情形，台北市長蔣萬安、副市長李四川及地方名代陪同。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長蔣萬安。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

王姓知名節目製作人4月11日晚間在北市內湖區康寧路，遭變裝外送員的槍手近距離連開15槍，其中2槍貫穿左小腿及膝蓋。台北市長蔣萬安表示，身為市長，對治安問題絕對不會輕忽，一定強力打擊犯罪，嚴懲暴力非法，自己已經多次要求警察局長回報案情進展，從4月25日開始執行的「靖城專案」還要執行下去，而所有查緝行動，必須深入而持續，任何犯罪組織，絕對沒有空間在台北市橫行。

蔣萬安說，保護市民安全，是政府最重要的責任。關於內湖槍擊案，他在案發第一時間就聯絡了警察局長，要求限期破案，也一再表達對犯罪零容忍的堅定態度，他強力要求警察局，這個案子還沒完結，開槍的槍手跟幕後教唆的主嫌，全部都要查明並帶回，給市民一個完整的交代。治安維護是市政的重中之重，他也一定全力支持員警嚴正執法、打擊犯罪。

蔣萬安指出，他強力要求警察局，一定要拿出更全面、具體、有效的作為，壓制黑幫，掃蕩不法。「靖城專案」執行至今已查獲通緝犯超過百人，這個專案還要執行下去，而且針對槍枝、毒品等治安重點，一定要拿出更具體的查緝成果，警察局絕對不能手軟，一定要回應市民的期待。

北市專案小組28日動員近百名警力兵分多路，查獲林、許、李、劉、陳姓等11名涉案犯嫌到案，送士林地方檢察署偵辦。其中65歲陳嫌提供槍手住處，李嫌、林嫌協助住處清理、劉嫌提供物資、另名年約60歲的陳嫌指派張嫌安排船隻，由船主顏嫌以及許嫌接應槍手前往澎湖，另外3名則為證人。

檢警訊後，11嫌中5人交保、5人請回，指派人員安排船隻的陳嫌，檢察官訊後向法院聲請羈押，但稍早法院諭知請回。

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