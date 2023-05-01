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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

議員憂「5萬戶社宅得等25年」別講大話　蔣萬安堅持：全力努力！

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安日前也喊出5萬戶社會住宅目標，但被社民黨台北市議員苗博雅質疑，前2任市長16年來只完成1.6萬多戶，蔣萬安若要達到5萬戶，恐怕還要再等25年，質疑蔣萬安「講大話」。面對是否還將5萬戶社宅當確切目標？蔣萬安1日仍回應「全力努力」。

▲▼台北市長蔣萬安5/1視察廣慈博愛園區工程推動成果，甫獲國民黨提名參選信義松山區立委的徐巧芯也到場關心。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長蔣萬安視察廣慈博愛園區工程推動成果，甫獲國民黨提名參選立委的徐巧芯也到場關心。（圖／記者湯興漢攝，下同）

蔣萬安1日下午視察廣慈博愛園區工程推動成果，日前被質疑沒到捷運東環段活動的國民黨台北市議員徐巧芯也到場，兩人在台下交頭接耳互動；事後蔣萬安表示，徐巧芯反映民眾認為地下停車場的地面很滑，所以用防滑膠帶進行改善，未來也會做整體評估，確保民眾安全。

面對苗博雅質疑，5萬戶社宅目標得花25年，批評「不能只有講大話，要有具體的做法」？蔣萬安回應，感謝歷任市長的規劃、發包與施工，努力興建出社會住宅，他也會在既有基礎上好好規劃。

蔣萬安提及，在公有地資源逐漸稀少的情況下，他也希望提供更好、更優質的社宅，以及透過更多元管道，提供可負擔的居住環境，包括EOD、都更分回、提高容積獎勵等，都是努力的方向。

媒體追問，「5萬戶社宅」數字是否仍為確切目標？蔣萬安回應，最重要是希望解決民眾居住問題，「這部分會全力努力」。

▲▼台北市長蔣萬安5/1視察廣慈博愛園區工程推動成果，甫獲國民黨提名參選信義松山區立委的徐巧芯也到場關心。（圖／記者湯興漢攝）

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