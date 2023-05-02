只偷153元　他「手上多拿1根」慘吃7個月牢飯

記者黃翊婷／綜合報導

屏東鄭姓男子有強盜、竊盜、毒品等多項前科，他今年1月間偷偷潛入林姓男子的住宅，拿走桌上153元零錢，卻因為手上還拿著1把螺絲起子，被認為「具有危險性」，最終被屏東地院法官依攜帶兇器侵入住宅竊盜罪，累犯，判處7個月有期徒刑。

▲鄭男偷走林男放在家中的零錢。（示意圖／記者鄺郁庭攝，與本文當事人無關。）

判決書中提到，鄭男今年1月22日中午12時許路過屏東縣一處民宅，發現林姓屋主不在家，大門也沒有鎖，於是徒手開門進入屋內，拿走桌上的153元零錢，又拿走1把螺絲起子，打算撬開抽屜，結果還沒動手就被返家的屋主撞見，當場被逮。

鄭男落網後供稱，零錢是在廚房的桌子上面發現的，後來他撿了1把螺絲起子，想要開鎖，但還沒打開屋主就回來了。林姓屋主也證稱，當時他看到鄭男右手拿著螺絲起子，「我怕他要戳我，我就趕緊報警。」

屏東地院法官認為，鄭男取得的螺絲起子頭部是金屬材質，呈現尖頭狀，客觀上具有危險性，而且他過去曾犯下4次毒品案件、2次偽造文書、1次強盜、2次竊盜，前科累累，素行不佳，經刑事處罰後仍不知悔改，漠視他人財產法益，最終依攜帶兇器侵入住宅竊盜罪，累犯，判處7個月有期徒刑，全案仍可上訴。