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教師車停校外遭砸窗取財！被偷200修窗卻好幾千　惡賊落網羈押

▲雲林莿桐鄉橋和國小前發生車輛遭砸窗竊財案，警方成立專案小組追查，將竊賊查緝到案、獲法院准予羈押。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲竊賊刻意閃避路口監視器可拍到範圍，拿取地上石頭將車窗砸破後盜取車中現金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林莿桐鄉台一線僑和國小校門口，日前發生連續竊盜案件，路邊車輛連兩天遭到砸破窗，車中財務遺失，金額不大但光換掉車窗就得花費數千，竊賊看準案發處沒有監視器而下手，但法網恢恢，斗六警分局鍥而不捨追查，順利掌握前科素行詹姓男子涉有重嫌，昨（24）日順利查緝到案依竊盗罪移送法辦並聲押獲准。

據了解，案發地點為莿桐台一線大馬路旁，因莿桐鄉托兒所正在整修，故托兒所師生暫借橋和國小教室上課，而停放路邊之車輛即為托兒所教師所有，有2輛車前後遭到砸破窗戶盜取財物，一輛損失現金100多元、一輛損失現金200多元，加總不到400元，卻需為了修復車窗花費數千元，事件傳開，因該處為路口監視器死角，民眾紛搖頭說，恐怕抓不到人了。

▲雲林莿桐鄉橋和國小前發生車輛遭砸窗竊財案，警方成立專案小組追查，將竊賊查緝到案、獲法院准予羈押。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲竊賊指出行竊案發地點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局今（25）日說明，斗六分局莿桐分駐所於上周接獲2起民眾報案稱車輛遭打破車窗竊取車內財物，警方遂立即組成專案小組積極追緝，擴大調閱監視器後鎖定一名43歲詹姓男子涉案，於昨日清晨持雲林地方檢察署核發拘票將嫌犯查緝到案。

▲雲林莿桐鄉橋和國小前發生車輛遭砸窗竊財案，警方成立專案小組追查，將竊賊查緝到案、獲法院准予羈押。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲遭破壞竊財之車主損失現金僅1、2百元，但為了修車窗恐需花費數千元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方調查，詹嫌以拾取路旁石頭將車窗打破之方式，於周圍無裝設監視器之地點，隨機對停放路旁之車輛竊取車內財物，經警方鍥而不捨擴大偵辦，掌握詹嫌交通工具及住所後，於昨(24)日將詹嫌拘提到案，全案依竊盗罪移送雲林地方檢察署偵辦，並由檢察官以「有再犯之虞 聲請預防性羈押」向雲林地方法院聲押獲准。

斗六警分局長黃念生表示，本案發生後警方立刻調閱案發周邊監視器影像，掌握犯嫌身分及蹤跡，於最短時間內將犯嫌緝獲到案，展現警方維護地方治安之決心，不容任何非法之徒挑戰。另呼籲與本案相關之被害人盡速與分局聯絡，並指認犯嫌；並提醒民眾離開車輛時應將車門立即上鎖，避免將財物留在車上，以免遭竊嫌盯上，若遇可疑人、事時應立即報警，由警方進一步查察，以防範宵小危害治安。

▲雲林莿桐鄉橋和國小前發生車輛遭砸窗竊財案，警方成立專案小組追查，將竊賊查緝到案、獲法院准予羈押。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林莿桐鄉橋和國小前發生車輛遭砸窗竊財案，警方成立專案小組追查，將竊賊查緝到案、獲法院准予羈押。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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