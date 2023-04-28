4賊連手狂偷200萬電纜　台南警查獲竊盜集團...專業工具擺滿桌

記者林悅／台南報導

台南善化區一間自動化工程公司，4月中旬發現承租於安定區倉庫內電纜線被竊，清點約少1萬公尺電纜線，損失市價近200萬元，善化警方成立專案小組，報請檢察官指揮偵辦，27日分別循線在台南市安定區、東區及高雄市小港區將4名竊賊拘提到案，並起獲遭竊電纜紅銅裸線83餘公斤，以及安非他命、大麻及搖頭丸等毒品。

▲台南市警善化分局破獲電纜線重大竊盜集團，緝獲林嫌等4人，起獲近百公斤裸銅及毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化分局警方調閱分析遭竊廠房及上百支路口監視器，研判歹徒事先勘查地形，並駕駛懸變造車牌的車輛前往行竊，企圖躲避監視器規避查緝，經相關偵查及跟監蒐證，先鎖定作案車輛車號及林姓嫌疑人等3人涉案，隨即於27日持拘票及搜索票，先前往台南市東區及安定區執行拘提、搜索，查獲林姓、蕭姓及王姓嫌疑人等3人到案，起獲已削皮銅線1捆、已剝皮拆解銅線1袋、電纜線外皮1批、作案用工具1批，及毒品安非他命、大麻及搖頭丸等物。





隨後循線於南區資源回收場起獲遭竊電纜紅銅裸線共83餘公斤；再經深入追查獲知作案第4人身分，係居住於高雄市小港區蕭嫌，立即聲請拘票驅車前往查緝到案，全案偵訊後依加重竊盜及毒品罪移送台南地檢署偵辦，並擴大偵辦中。

善化分局表示若民眾發現可疑人車或是有剝掉、焚燒電纜線塑膠外皮，以及囤積來路不明電纜線情事，請撥打報案電話110警方立即到場處理。