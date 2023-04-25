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社會 社會焦點 保障人權

闊氣哥擁2妹扔3張千元鈔「不用找錢」　真相曝光慘了

記者黃翊婷／綜合報導

高姓男子和鍾姓男子2021年3月13日帶著2名傳播妹開車前往屏東縣某檳榔攤，買了2770元的菸酒，並拿出3張千元鈔票給沈姓攤主，表明「不用找錢」。後來攤主發現鈔票有異，報警處理，才知道原來高、鍾、陳3人用印表機製造偽鈔，光是千元鈔票成品就有275張，最終高男也被屏東地院法官依法判處有期徒刑3年6個月。

▲▼ 性招待,酒店,酒店小姐,應召女,特種行業,陪酒,打工,販賣人口。（圖／記者張一中攝）

▲鍾男和高男帶著2名傳播妹出遊，卻因此自曝印製假鈔的事情。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中提到，高男和鍾姓、陳姓友人在2021年3月8日先購買一台彩色印表機，接著前往文具店，以手觸摸各種紙張，選出與真鈔觸感最相似的活頁紙，再買回家印製、裁剪，做出275張假的千元鈔票、69張半成品，以及1整包的失敗品。

鍾男2021年3月13日與高男一起，開車載著2名傳播妹前往屏東縣某檳榔攤消費，鍾男因為酒後一時興起，掏出3張假的千元鈔，購買2瓶洋酒、7包菸、2瓶礦泉水，總共2770元，還豪氣向攤主表示「不用找錢」。

沈姓攤主起初沒有發現收到假鈔，後來越看越覺得奇怪，報警處理才揭發此事。警方2021年3月19日持搜索票前往鍾男住處進行搜索，當場以現行犯逮捕鍾男和陳男，大約2個月之後，高男才主動投案。

對於上述行為，高男落網之後皆坦承不諱。屏東地院法官認為，高男不從正當途徑獲財富，卻與友人一起製造偽鈔，行為已影響國家社會金融秩序，考量到他犯後坦承犯行，也與沈姓攤主達成調解，最終依妨害國幣懲治條例第3條第1項之偽造幣券罪，判處有期徒刑3年6個月，全案仍可上訴。

至於鍾男和陳男，屏東地院將另外進行審理、判決。

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