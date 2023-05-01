英國推出新AI模型　可精準識別癌症！加速病人治療可救人一命

▲英國研究人員設計了新的AI模型，幫助醫生迅速判斷病人癌症病情，讓患者及早接受治療。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

人工智慧（AI）領域飛速發展，各領域如今也試圖讓AI加入日常工作模式中，好讓工作可以變得更精準有效。英國的醫生、科學家和研究人員現在建立起了一個可精準識別癌症的AI模型，幫助醫師加快對疾病的診斷速度，使患者能把握住黃金時期，快速接受治療。

據《衛報》報導，世界衛生組織（WHO）指出，癌症如今是全球的頭號殺手，每年在世界各地奪走了約1000萬條人命，占了總死亡率的六分之一。不過，在通常的情況下，如果患者及早確診並接受治療的話，癌症其實是可以被治好的。

為此，皇家馬斯登NHS信託基金會、倫敦癌症研究所和倫敦帝國理工學院的專家合作設計了一款新的AI模型，它可以在電腦斷層掃描（CT scan）中快速識別病人的細胞異常生長是否為癌病變，讓醫師可以用比目前方法更有效的方式協助病患接受治療。

這項發佈在醫學期刊《刺胳針》的研究發現，AI模型識別癌症風險的效率比現有方式來的更有效率，而且準確度也很高，因此研究人員希望AI模型未來可以幫助醫師更快對患者的病情做出決策、跟蹤他們的病情並及早干預，使癌症治療更加成功。

儘管如此，研究人員強調，相關AI模型目前仍處於初探階段，而團隊將其引入醫療保健系統前仍需進行更多測試，但「其潛在益處顯而易見」。