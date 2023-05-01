全球1400萬份工作「未來5年恐消失」　這2職業衝擊最大

▲世界經濟論壇指出，經濟疲軟與AI等技術將衝擊全球就業市場。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

世界經濟論壇4月30日發表報告指出，隨著經濟疲軟及企業加大使用人工智慧（AI）等技術，全球就業市場將面臨巨大衝擊，多達1400萬份工作可能在未來5年消失。AI使用同時帶來正面和負面影響，但在某些情況下機器人會取代人類，預估2027年記錄與行政工作削減2600萬份，數據輸入員及執行秘書恐受最大衝擊。

世界經濟論壇調查全球逾800間企業後指出，雇主們預期2027年全球將創造6900萬份新工作，同時削減8300萬份工作，等同於淨損失1400萬份工作，也就是目前全球就業數的2%左右。

▲世界經濟論壇預測，數據輸入員及執行秘書的就業恐受最大衝擊。



許多因素都會加劇勞動市場的動盪。轉向使用再生能源將是創造就業機會的強大動力，經濟放緩及高通膨會削減就業機會，而AI部署熱潮將同時發揮正面和負面作用。

具體而言，企業將需要新員工協助使用並管理AI工具，資安專家、機器學習專家、數據分析師及科學家的就業率預期2027年平均成長30%。企業也在重新思考員工需要的技能，比起寫電腦程式，如今更重視「有效使用AI工具的能力」。

▲Open AI開發的ChatGPT引發轟動。（圖／路透）



CNN指出，儘管ChatGPT等工具近期引發轟動，但事實上近10年自動化發展緩慢。世界經濟論壇調查的企業估計，目前所有商業工作約34%由機器完成，僅略高於2020年的數據。未來機器使用的預期速度也被下修，2020年雇主認為2025年時47%工作都會被自動化，他們現在預期此數字直至2027年才會達到42%。

世界經濟論壇（World Economic Forum）成立於1971年，是一個獨立的非營利國際組織與重要經濟智庫，總部位於瑞士日內瓦，旨在為全球政府、企業和社會領袖提供對話合作平台，共同推動全球經濟、社會及環境的可持續發展，主要活動包括每年在瑞士達佛斯（Davos）召開世界經濟論壇年會，並於世界各地舉辦會議、研討會及相關計畫。