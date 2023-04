世界最偏遠小島徵才！「年薪百萬」職缺曝光　從南非搭船7天才能到

▲英國動保組織開出年薪百萬台幣的職缺,招募人員到世界上最偏遠的小島工作。(圖/翻攝自推特/@RSPBScience)

記者張寧倢/編譯

世界上最偏遠小島之一的「果夫島」(Gough Island)位處南大西洋,面積只有台北市的3分之1,距離非洲大陸約2400公里,島上沒有常住人口,也沒有機場,須從南非搭7天的船才能抵達。然而,野生動物組織正在招募願意在這座小島上工作13個月的求職者,薪水待遇約落在新台幣100萬元上下。

根據BBC報導,果夫島是南大西洋上的英國領土,以這座小島為家的有英國皇家鳥類保護協會(RSPB)的7名全職員工,還有800萬隻野生鳥類。不過,其中2名人員古德威(Rebekah Goodwill)和杜爾曼(Lucy Dorman)即將完成一年任務,並於今年9月離開果夫島,因此RSPB正在尋找國際保護科學小組新任的實地官員,薪水約在2.5萬至2.7萬英鎊(約新台幣95萬至103萬元)之間。

在她們登島之前,古德威在蘇格蘭的RSPB工作,而杜爾曼則在南極洲工作。兩人提醒,這項工作經常需要長時間追蹤海鳥物種,必須良好適應「充滿挑戰和偏遠的亞南極環境」,另外,應徵者也須具備科學學位或與學歷相等的經驗,以及野外應對與監測野鳥或動物的經驗。

她們警告,新員工將被迫勇敢面對惡劣天氣,還得忍受度過一年沒有新鮮食物的生活。杜爾曼說,作為英國人已經習慣下雨,但果夫島只是南大西洋中央的一塊小岩石,加上位處南緯40到50度的咆哮西風帶邊緣,確實會面臨相當極端的天氣狀況。糧食存放在島上的2個冷凍室中,冷凍的蔬菜、肉類和罐裝蔬果,每年9月新舊人員交接時會固定補給一次。

雖然生活在面積僅91平方公里,大約只有台北市3分之1面積的汪洋小島上,可能會令人感到孤立於世。但古德威表示,奇怪的是,「我覺得我和這裡的朋友、家人的聯繫,比我在蘇格蘭工作時更加緊密。」研究基地已經有了網際網路,與人維持聯繫和以前一樣容易,「當你不能參加婚禮或葬禮時,我們可以分享故事,互相學習、互相支援。」

古德威與杜爾曼作為RSPB國際保護科學小組的一員,在果夫島追蹤各種瀕危鳥類的活動,如大西洋黃鼻信天翁、大西洋海燕等,除了到野外尋找鳥類蹤跡,收集雛鳥的資料外,還要進行滅鼠行動,消滅嚴重威脅海鳥雛鳥生存的老鼠。

