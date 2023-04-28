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世界最偏遠小島徵才！「年薪百萬」職缺曝光　從南非搭船7天才能到

▲▼英國皇家鳥類保護協會（RSPB）開出年薪百萬台幣的職缺，招募人員到世界上最偏遠小島之一的「果夫島」（Gough Island）工作。（圖／翻攝自推特／@RSPBScience）

▲英國動保組織開出年薪百萬台幣的職缺，招募人員到世界上最偏遠的小島工作。（圖／翻攝自推特／@RSPBScience）

記者張寧倢／編譯

世界上最偏遠小島之一的「果夫島」（Gough Island）位處南大西洋，面積只有台北市的3分之1，距離非洲大陸約2400公里，島上沒有常住人口，也沒有機場，須從南非搭7天的船才能抵達。然而，野生動物組織正在招募願意在這座小島上工作13個月的求職者，薪水待遇約落在新台幣100萬元上下。

根據BBC報導，果夫島是南大西洋上的英國領土，以這座小島為家的有英國皇家鳥類保護協會（RSPB）的7名全職員工，還有800萬隻野生鳥類。不過，其中2名人員古德威（Rebekah Goodwill）和杜爾曼（Lucy Dorman）即將完成一年任務，並於今年9月離開果夫島，因此RSPB正在尋找國際保護科學小組新任的實地官員，薪水約在2.5萬至2.7萬英鎊（約新台幣95萬至103萬元）之間。

在她們登島之前，古德威在蘇格蘭的RSPB工作，而杜爾曼則在南極洲工作。兩人提醒，這項工作經常需要長時間追蹤海鳥物種，必須良好適應「充滿挑戰和偏遠的亞南極環境」，另外，應徵者也須具備科學學位或與學歷相等的經驗，以及野外應對與監測野鳥或動物的經驗。

她們警告，新員工將被迫勇敢面對惡劣天氣，還得忍受度過一年沒有新鮮食物的生活。杜爾曼說，作為英國人已經習慣下雨，但果夫島只是南大西洋中央的一塊小岩石，加上位處南緯40到50度的咆哮西風帶邊緣，確實會面臨相當極端的天氣狀況。糧食存放在島上的2個冷凍室中，冷凍的蔬菜、肉類和罐裝蔬果，每年9月新舊人員交接時會固定補給一次。

雖然生活在面積僅91平方公里，大約只有台北市3分之1面積的汪洋小島上，可能會令人感到孤立於世。但古德威表示，奇怪的是，「我覺得我和這裡的朋友、家人的聯繫，比我在蘇格蘭工作時更加緊密。」研究基地已經有了網際網路，與人維持聯繫和以前一樣容易，「當你不能參加婚禮或葬禮時，我們可以分享故事，互相學習、互相支援。」

古德威與杜爾曼作為RSPB國際保護科學小組的一員，在果夫島追蹤各種瀕危鳥類的活動，如大西洋黃鼻信天翁、大西洋海燕等，除了到野外尋找鳥類蹤跡，收集雛鳥的資料外，還要進行滅鼠行動，消滅嚴重威脅海鳥雛鳥生存的老鼠。

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