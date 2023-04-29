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英海軍「502億核潛艦」敏感文件外流！　竟是掉在酒吧廁所裡

▲▼「安森號」（HMS Anson）。（圖／翻攝自推特／@RoyalNavy）

▲核動力攻擊潛艦第5號鑑安森號（HMS Anson）。（圖／翻攝自推特／@RoyalNavy）

記者張方瑀／綜合報導

英國海軍發生一起離譜事件，居然有人將核動力攻擊潛艦第5號鑑「安森號」的機密文件遺留在酒吧廁所裡，裡面寫滿了核動力潛艦內部工作原理。目前英國皇家海軍已介入調查；據了解，這艘潛艦造價高達13億英鎊（約台幣502億元）。

根據《衛報》報導，有人在英國西北部坎布里亞郡（Cumbria）一間連鎖酒吧的廁所隔間地板上，撿到一份標記著「官方敏感」字樣的文件，裡面記載著「安森號」（HMS Anson）的內部工作原理，目前這份文件已經被轉交給富爾尼司鐵路公司（Furness Railway）。

▲安森號去年9月正式加入皇家海軍服役。

安森號是英國皇家海軍的第5艘新型核動力攻擊潛艦，造價達13億英鎊。海軍消息人士表示，這份外流的文件上面的內容，是讓潛艦人員來學習如何操作減壓和隔離零件，「這份文件是讓潛艇人員和承包商了解系統如何運作，只有簡單設計，沒有詳細工作原理。」

海軍發言人指出，這是一份普通的訓練文件，沒有任何機密訊息，但基於安全考量，仍會進一步調查文件為何會外流。

據了解，巴羅因弗內斯（Barrow-in-Furness）BAE系統造船廠就位在酒吧附近，安森號也曾被目睹出現在造船廠內，不排除是有內部人員不小心將這份文件給忘在酒吧裡。

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