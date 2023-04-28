街上瀰漫屍臭味！　英國學生逃離蘇丹：野狗都在啃屍體

▲英國公民準備自蘇丹撤離。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

蘇丹爆發內亂，各國緊急展開撤僑行動，有一名英國籍的蘇丹醫科學生表示，當地狀況相當慘烈，即便有停火協議，但槍擊的聲音仍持續不斷，且大街上瀰漫著屍臭味，甚至連野狗都開始啃食屍體。

根據《鏡報》報導，現年36歲的侯賽因（Alaaldeen Hussin）是英國籍蘇丹人，他目前是蘇丹醫學院的二年級生，他說英國政府要求公民自行前往首都喀土穆（Khartoum）以北的瓦迪賽義德納空軍基地（Wadi Seidna Air Base），但這一路上險象環生。

▲英國公民準備自蘇丹撤離。（圖／路透）



侯賽因說，「他們說停火了，但其實沒有。」即便有停火協議，但街上還是充斥著子彈的聲音，人們只是隨意地開槍射擊，「我住的地方整條街上都瀰漫著屍臭味，到處都是被燒毀的車輛和毀壞的建築。」

▲▼蘇丹街頭一片斷垣殘壁。（圖／路透）



侯賽因表示，當時他開著自己的車一路前往撤離點，「我們經過一個軍事檢查站，其中一名軍官說，前面一棟大樓裡有很多死人，野狗都會跑進去啃食。」除此之外，蘇丹當地的民生物資已經相當短缺，「麵包店的麵粉已經用完了，也買不到，人們一天只能吃一到兩餐，再不行的話，連小孩都會跑進商店搶劫。」

英國外交部表示，截至27日下午4時，已經有897位公民乘坐8架航班離開蘇丹，有2架在賽普勒斯降落，預計撤離數量還會更多。不過，侯賽因表示，他認為英國政府還能做更多，「叛軍不會攻擊外國車輛，但如果你開著普通的車前往機場，他們很可能會殺了你。」