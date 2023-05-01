太熱情！大甲媽遲到1hr回鎮瀾宮安座　顏清標：感謝這次都沒打架

記者白珈陽、許權毅／台中報導

被譽為世界三大宗教盛事之一的大甲媽祖繞境活動劃下句點，媽祖鑾轎4月30日下午2時50分回鑾進入大甲區，以鎮瀾宮為中心的四周湧進大批信徒，將街道擠得水洩不通，熱鬧非常。5月1日凌晨0時42分，鑾轎回到廟埕，比去年晚了1個多小時，隨後由台中市副市長黃國榮與鎮瀾宮董事長顏清標等人，迎接媽祖回鑾並進行安座典禮。

▲媽祖鑾轎5月1日凌晨返回鎮瀾宮安座。（圖／記者許權毅攝）

近來身體微恙的鎮瀾宮董事長顏清標，在大甲媽起駕當天，鑾轎才剛出廟埕，他就疑因人群太過擁擠而身體不適，一度退出隊伍；今日媽祖回鑾，顏清標說，這次大家都很給他面子，沒有打架，連吵架都沒有，而在媽祖的保佑下，相信他的身體會一天比一天好。

▲近來身體微恙的顏清標說，相信在媽祖的保佑下，他的身體會一天比一天好。（圖／記者許權毅攝）

「大甲媽進喔！正爐媽進喔！」為時9天8夜的大甲媽祖繞境，今凌晨12時42分返回鎮瀾宮安座，信徒依序將副爐媽、湄洲媽、正爐媽神龕扶進廟內，隨後舉行安座大典恭請媽祖回神龕。

今年因恢復鑽轎腳，參與繞境活動的信徒比前2年增加許多，今日下午鑾轎進入大甲市區時，鎮瀾宮周圍早已有大批信眾在此守候，有許多是隨大甲媽遶境後返抵的信徒，在廟前或坐或站欣賞陣頭表演。以鎮瀾宮為中心，北至育英路、東至水源路、西至經國路均有大量人潮湧入。

大甲媽鑾轎原定在今晚11時許（子時）回到鎮瀾宮安座，不過因人潮實在太多，鑾轎前進速度緩慢，導致比預定時間遲到1個多小時，在眾信徒雙手合十的祝福下，返回廟內進行安座大典。

▲▼鑾轎於5月1日凌晨12時42分回鑾鎮瀾宮。（圖／記者白珈陽攝）

由於今年信徒眾多，轄區警方大甲警分局部署800人次重兵警力，以3層警力層層護衛方式，強力防制暴力搶轎事件，更全面檢視遶境路線，研判可能衝突地點，調派警力駐守，密切監控。大甲警分局長謝建國表示，大甲媽祖遶境活動為世界三大宗教盛事之一，大甲警分局將布下重兵警力，全力維護媽祖鑾轎及參拜民眾安全，警方將加強蒐證錄影，遇有衝突即刻依法逮人送辦。