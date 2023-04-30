徒手擋下滑行遊覽車！澎湖大力神者身分曝...笑稱神明默默保佑

記者陳洋、郭玗潔／澎湖報導

澎湖26日晚間在文澳派出所附近，一輛無人遊覽車突然橫切路口、滑行到對向車道，高姓男子正好騎車經過，當下研判路口有段路還算平坦，竟到車頭徒手將遊覽車攔停，還把車往後推了一點，目擊民眾見狀直呼神奇，也都靠過來幫忙，將遊覽車平安停下，無人傷亡。高男事後受訪笑稱，「可能是神明默默保佑吧，讓澎湖鄉親能夠國泰民安。」

▲澎湖一輛無人遊覽車橫越路口逆向滑行，竟被路過高姓男子徒手擋了下來。（圖／記者陳洋翻攝）

目擊民眾表示，他當晚行經路口時，見到一輛遊覽車一路滑過來，車上竟然沒有人，推測可能是司機下車買東西或上廁所，忘記拉手剎車，幸好沒有撞到人。

當時一名高姓男子見義勇為，徒手將遊覽車攔停。高男表示，他看到遊覽車滑行時想幫忙，只能在第一時間把它攔停，不然再往下都是斜坡會更危險。他當下研判路口有一段是平的，想說或許可以把車擋下來，誰知道真的成功，還把車往後推移了一點，「可能是神明默默保佑吧，讓澎湖鄉親能夠國泰民安。」

▲許多熱心民眾協助擋停遊覽車。（圖／記者陳洋翻攝）

另一名來幫忙的林小姐表示，高大哥真的很熱心，他當下緊張的請大家幫忙擋車，他再去把車停好，而她幫忙擋車的時候很感謝主，因為發現車子沒有很重，也在路旁找到磚塊和石頭擋車，另外走路不到10秒剛好有派出所，有一對旅客也熱心幫忙報案，除了她還有3名路人，和熱心的高大哥一起幫忙把遊覽車安置好。

▲徒手擋停遊覽車的高姓男子。（圖／記者陳洋翻攝）