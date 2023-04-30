跨越大甲溪！大甲媽要回家了　鎮瀾宮周邊500公尺上萬人潮炸裂

▲大甲媽鑾轎今日14時50分進入大甲區，預計22時許回鑾安座，鎮瀾宮周邊湧現大量人潮。（圖／記者許權毅攝，下同）



記者許權毅／台中報導

大甲媽遶境進香歷經9天8夜，今（30）日14時50分跨越大甲溪進入大甲區，預計晚間22時返抵鎮瀾宮安座。今日已有大批信眾擠進大甲，不論是火車站前、公車站牌前或是小吃攤前都擠滿人潮，以鎮瀾宮為中心周圍道路更是擠爆。

大甲媽9天8夜遶境進香，繼昨日駐駕清水朝興宮，今日一早一路北返，預計22時許回鑾，完成安座大典。而鎮瀾宮周圍早已有大批信眾在此守候，有許多是隨大甲媽遶境後返抵的信徒，在廟前或坐或站欣賞陣頭表演。以鎮瀾宮為中心，北至育英路、東至水源路、西至經國路均有大量人潮湧入，更遑論一路往南延伸至媽祖鑾轎，沿路都有大批信眾跟隨，以Google Maps觀看，道路均呈現深紅色。

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▲大甲媽鑾轎今日14時50分抵達大甲區。（圖／記者許權毅翻攝）



面對大批人潮，轄區警方也不敢大意，就怕搶轎、踩踏或是扒手事件傳出。大甲分局指出，今日部署800名警力，強力鎮壓遶境期間，各陣頭、幫派組織，常以搶轎等名義，藉機滋事以擴大勢力。

大甲分局指出，為避免零星之突發衝突，規劃應變處理、檢扒組、蒐證組、機巡組等含支援警力約800名警察，加強遶境沿線監控，以點、線及面方式縝密部署警力，期能在衝突事件發生伊始，便以優勢警力鎮壓，避免狀況擴大，展現警察對犯罪零容忍的決心。

大甲分局說明，安座典禮可能有許多民眾爭相進入廟內，為避免大量香客在廟內及廟埕聚集，發生推擠，大甲分局在廟內及廟埕共計9處出入口規劃警力實施「防踩踏」勤務，視廟內或廟埕狀況，持喊話器柔性勸導只出不進，也會協請廟方以廣播方式通知民眾勿再進入，避免過於擁擠致生踩踏事件。