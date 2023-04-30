張國煒稱「台灣觀光不如星國」惹議　他點政府2問題：不能怪業者

▲民眾黨立委邱臣遠。（圖／記者宋良義攝）

記者江采蓁／綜合報導

星宇航空董事長張國煒日前批評台灣政府不太重視觀光，嚴重落後新加坡，交通部長王國材則回應，希望張國煒能看見政府的努力，一起加入觀光行列。對此，民眾黨立委邱臣遠30日就在臉書指出，政府整體的觀光成效確實讓人不盡滿意，尤其機場第三航廈建設進度緩慢及爭取來台觀光人數成長緩慢，怎麼是怪業者看不到政府的積極？

邱臣遠指出，張國煒26日砲轟政府不太重視觀光，嚴重落後新加坡，引起王國材及觀光局發布新聞稿先後強力回擊，也使得桃園國際機場第三航廈進度緩慢問題，再度浮上檯面，引發討論。

邱臣遠提到，根據桃園機場公司表示，第三航廈整體工程將在2026年全數完工，包括2024先完成北登機廊廳，2025年主體航廈完工，2026年完成南登機廊廳。總經費956.81億元，地上4層、地下3層，東西長414公尺，南北寬242公尺，包含21個靠站機位及6個遠端機位，總樓地板面積達58萬平方公尺，目前進度約為46.49%。而由於第二航廈使用至今也已經20多年，在2018年完成擴建後，卻多次發生跳電及漏水，使得桃機第三航廈的興建，備受期待，希望能呈現嶄新國門，服務更多的旅客，為台灣觀光加分。

邱臣遠表示，他也同意交通部上上下下非常努力，但是整體呈現的發展觀光成效，就是讓人不盡滿意，尤其是機場第三航廈建設進度緩慢，還有爭取來台觀光人數成長緩慢，今年預定衝刺國際觀光旅客600萬人，只有一半疫前1,186萬人的一半，並且當中還有100萬要靠陸客，但是這只是交通部一廂情願，陸委會基於政治考量，根本沒有要開放團客來台。所以怎麼怪業者看不到政府的積極呢？

因此，邱臣遠喊話，目前各國陸續解封，來台旅客及來台轉機人數逐漸回升，交通部必須跟緊進度，力拚第三航廈的如期完工，以服務更多的旅客；另一方面，針對後續第三航廈運營的安排，我認為桃機也必須儘早規劃，尤其現在各航空公司看法不一，為避免屆時紛爭愈演愈烈，機場公司應化被動為主動進行協調，確保航廈整體運營順暢。