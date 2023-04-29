遭批台觀光不如星國！交長喊話張國煒　「一起加入觀光行列」

▲交通部長王國材今出席觀光活動時喊話張國煒一起加入觀光行列努力。（圖／觀光局）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空董事長張國煒日前批評台灣政府不太重視觀光，嚴重落後新加坡，交通部長王國材(29日)前往桃園機場受訪時表示，新加坡旅遊很精緻等優點和好的經驗可納入參考，但台灣觀光資源，以及政府民間這段時間努力，也希望張國煒能看得見，最重要是他一起加入觀光行列。

張國煒日前稱政府不重視觀光，且落後新加坡，王國材今再度被媒體問及此事時表示，觀光是台灣很重要的產值，台灣觀光資源豐富，過去這段時間包括景區整備、各個風景景點重新整理，都花了很多力氣，旅行業者也推出精緻遊程，「大家的努力，也希望他(張國煒)可以看得到。」

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王國材表示，張國煒舉例新加坡，新加坡有很多優點，譬如旅遊很精緻化，且很重視觀光，這部分好的經驗可以納入台灣參考，但台灣本身觀光資源，以及政府跟民間這段時間的努力，也希望張國煒能看得見，最重要的是張國煒一起加入觀光行列。

另外，桃園機場第三航廈分配已朝向航線轉機來規劃，而非一航廈一聯盟，但仍遭張國煒批評「不應採一航廈一聯盟」、「全世界只有台灣出現航空公司搶航廈」。對此，王國材則回應，張國煒應該已經知道了(非採一航廈一聯盟)，「我知道張董是用現在式談過去式的事，他已經知道三航廈以航線分配，尤其東南亞、北美和東北亞，三家國籍航空公司有這樣航線都可以進駐第三航廈，最終目標是以航廈運量最高、尤其轉機量來規劃，他應該已經知道了。」