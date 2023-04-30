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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／賴清德3箭齊發搶青年票　綠青年軍倍增計畫曝光

▲民進黨賴清德總統候選人提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德積極爭取青年選票，還曾在內部會議透露有看YouTube街頭訪問影片。（圖／記者林敬旻攝）  

記者呂晏慈／台北報導

2024大選即將開打，約630萬的青年選票流向將左右選情。據悉，民進黨總統參選人賴清德下達強化青年戰略3目標，要求青年部「至少打進60個異溫層群組、培養300名以上的國務青、至少舉辦12場以上青年黨員及國會助理工作坊」，並從政策、組織、文宣3面向切入，例如4月搭配大甲媽祖遶境擺設涼水鋪，有效跨出同溫層，與進香少年少女們結緣。

中選會發布的研究報告顯示，總統蔡英文2020年競選連任時，40歲以下的青年投票率超過7成，較2016年總統大選明顯提升，成為她創下817萬歷史高票的關鍵因素，不過，在2022年九合一選舉慘敗後，民進黨的青年支持度出現危機。

依據國發會人口推估資料，2024年我國20至40歲青年族群總人數，將高達約632萬人，成為藍綠白陣營兵家必爭之地。然而，台灣民意基金會4月民調結果揭露，儘管賴清德在民調整體表現優於國民黨新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲，但對20歲至44歲年輕選民來說，其首選依舊是柯文哲，賴清德僅在該族群獲得2成多的支持。

為了挽回民進黨在2022年選舉流失的青年支持，賴清德自接掌黨魁以來，就要求青年部必須完成3大目標，要求黨部延伸觸角，打進60個異溫層群組，將目前130餘名國務青倍增至300人，培養更多對公共事務有興趣的人才，也要求針對年輕民代、幕僚開設至少12場工作坊，串聯黨內青年。

黨內人士分析，明年總統選戰將是「三腳督」，借鏡2022年台北市長、新竹市長選舉經驗，不能光以為達到「4成得票率」就有機會勝出，而是必須凝聚士氣、爭取更多中間選民和年輕選民的支持，其中，青年選票流向將是致勝關鍵。他透露，賴清德相當關注青年議題，還會自己注意到年輕閱聽眾關注的網路資訊，例如賴曾經在內部會議中「不經意地」提及專門拍攝街頭民調的「木炭Charcoal ́・ω・`」頻道，讓幕僚們嚇了一跳。

該人士指出，明年將滿20歲的首投族出生於前總統陳水扁執政期間，在總統蔡英文執政下度過青春期，對這群年輕世代來說，「民主」早就內化在他們心中，更關切的是「在理所當然的民主下，政府如何回應人民的期待」，加上這群人剛上小學時Facebook就開始普及，從小受到社群平台演算法影響，同溫層高度分眾化，為了打進這個族群，無法再期待過往「一份文宣能夠打到所有人」的宣傳模式，必須更靈活地了解不同族群對政治的想像，採取分眾爭取支持的策略。

舉例來說，民進黨青年部今年3月啟動青年對話行動，從「政策、組織、社群文宣」3個面向，盡可能貼近不同的族群，有助於更精準的回應年輕世代需求，如本周末透過國務青團隊成員，邀請原住民青年們聚會，前陣子也透過參加東南亞嘉年華活動，接觸到新二代、僑生等不同社群的年輕人們。

值得一提的還有，今年4月青年部在大甲媽祖遶境期間，前進中台灣擺設涼水鋪，為信徒們加油打氣，也送上結緣的結冰水。黨內人士觀察，很多年輕人、年輕父母、外國觀光客特別留步與青年部的夥伴們互動，也沒有發生行前擔憂的衝突狀況，結果超乎預期，「如果都關在台北的辦公室，不會感受到土地的連結，也不會與這些關注陣頭文化、宮廟信仰、媽祖信仰的年輕人們結緣」，實際與青年夥伴們對話、接觸，打破了大家的想像，更有機會促進彼此的理解。

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