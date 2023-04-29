高雄信賴之友會成立　賴清德提4任務：大家都是台灣隊並肩作戰

記者陳家祥／台北報導

民進黨主席暨總統候選人賴清德29日出席「高雄市信賴台灣之友會成立大會」，致詞時提出「信賴台灣」、「為台灣選出正確的道路」、「均衡發展台灣」、「打造健康台灣」4項任務，強調從此之後，大家都是台灣隊，「我們都來挺台灣，希望大家可以並肩作戰」。

「高雄市信賴台灣之友會成立大會」由市長陳其邁、立委李昆澤、邱議瑩、劉世芳、趙天麟、林岱樺、邱志偉、賴瑞隆、許智傑、高雄市議會議長康裕成及地方黨公職陪同出席，賴清德除了為高雄市信賴台灣之友會理事長莊維周授旗，也替高雄隊別上「Team Taiwan」的徽章。現場高呼「2024團結一致」、「Team Taiwan挺台灣」，希望能夠贏得2024大選，達成總統當選、國會過半的目標。

賴清德致詞強調，第一，信賴台灣。因為有台灣人民的團結打拚，打破黨禁、報禁，廢除刑法一百條，追求百分之百的言論自由，推動國會全民改選、總統直選，台灣的民主進步、國家的繁榮發展，受到國際肯定，在疫情期間也可以幫助其他國家，「讓國際社會認定台灣是世界上正面良善的力量」。雖然台灣人口只有2300萬人，但「我們是好國好民，要信賴台灣，對自己有信心，我們要共同打拚，繼續在民主路途上壯大台灣」。

第二，為台灣選出正確的道路。賴清德以總統蔡英文出訪邦交國、馬英九的赴中表示，蔡英文是走向未來、邁向民主世界；馬英九是走回過去進入一個中國的原則，沒有在乎台灣人民拒絕92共識，不接受一個中國原則，一國兩制的制度，所以這次的選舉，「就是民主和專制的選擇，是2024大選最重要的意義」。

賴清德也舉日本、韓國支持台灣，菲律賓允許美國在當地建設軍事基地的政策走向表示，台海穩定、印太和平，符合全球利益，「沒有一個國家有資格破壞」，他們和民主陣營站在一起，就是希望發揮力量讓戰爭不能發生，「過去我們很勇敢堅持民主、推翻獨裁專制體制，面臨關鍵時刻，我們更要團結在一起，勇敢用選票選擇民主，讓台灣繼續向前走，我們不求戰，我們提高我們的力量和民主陣營站在一起，共同發揮力量避免戰爭」。

第三，均衡發展台灣。賴清德除了說明台灣過去幾十年來重北輕南，造成許多問題，年輕人不得不離鄉背井，這樣對社會發展不公平也不利，也提到謝長廷、陳菊，以及現任市長陳其邁對高雄帶來的建設、轉型，改變高雄的命運表達肯定。

賴清德表示，現在陳其邁讓台積電3奈米順利來到高雄，也爭取到國道7號興建，「高雄未來不只是台灣的未來，也是世界的未來，希望和高雄市信賴台灣之友會共同打拚，和台南市兩個引擎，帶動南台灣進步發展，平衡台灣，讓年輕人不用離鄉背井留在故鄉」。

第四，打造健康台灣。賴清德以衛服部報告表示，現在平均壽命延長，但不健康的年歲有8.4年，等於有10%的壽命不是臥病在床，就是坐輪椅或生活需要照顧，需要團結改變，未來他會「優質化醫療人員工作條件，增加醫療支持提高醫療品質」、「推動營養政策」、「強化照顧孕婦胎兒、嬰幼兒、青少年健康」、「針對高血壓、糖尿病、高血脂三高慢性病有計畫控制」等政策，並善用基準醫療，讓大家得到更好的醫療照顧。

賴清德強調，「當我們推動健康台灣的時候，自然就會有一連串健康產業出現」，就會吸引更多投資，「醫療健康產業有機會和半導體產業，成為護國群山的產業」。人民更健康，國家就會更強，全世界也會擁抱台灣。

最後賴清德表示，2024大選，總統高票當選，民進黨國會議員過半，高雄扮演非常關鍵的角色，高雄是台灣的民主聖地，228的重要場所，美麗島事件也發生在高雄，「高雄人血裡流的是民主DNA，所以大家可以了解市長、議長議會過半的重要性，所以都支持民主的民主進步黨，這不是偶然」，拜託大家要堅持民主的發展，「總統要當選，高雄市一定要大贏，這次要超越過去的得票」。