美前國安顧問波頓明出席FAPA晚會　同場蔡英文、賴清德

▲美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）訪台。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國知名對中鷹派、競選共和黨下屆總統提名人的波頓（John Bolton）1日晚間將出席台灣人公共事務會（FAPA）40周年慶祝晚會，同時發表專題演講，屆時包括總統蔡英文、副總統賴清德都將出席致詞，聯電前董事長曹興誠則將在晚宴後登台演說。

波頓29日出席世界台灣人大會、台灣國家聯盟舉辦的「海內外台灣國是會議」，發表「台灣長治久安之計」專題演講，他認為烏克蘭對抗強鄰是最好的模範，台灣不只該加強軍事能力，更要加強戰鬥意志，「保有力量不是挑釁，軟弱才是」，並建議台灣跟隨美國腳步提高國防預算占比；此外，波頓也以「有趣的歷史文件」回應對九二共識的看法，他舉1972年上海公報提及「一個中國」為例說，不能因為當年在台灣有部分中國人抱此看法，台灣人在2023年就不能改變想法。

波頓將於明天晚間參加FAPA40周年慶祝晚會，主題為「台美民主同盟深化與鞏固」，屆時包括蔡英文、賴清德均將出席致詞，波頓、曹興誠擔任主講嘉賓，將登台發表演說。

FAPA是1982年由台灣僑胞於洛杉磯成立的組織，長期致力於從海外推動台灣民主自由、促進台美關係、維護台灣人民自決權、並鞏固台灣主權獨立，以近年為例，不論是2016年美國參眾兩院通過「對台六項保證決議案」、2018年美國國會無異議通過《台灣旅行法》、2020年《台灣友邦法》或稱《台北法》之通過生效，亦或是許多其他友台法案的提出與通過，幕後都有FAPA長年倡議或參與推動的力量。