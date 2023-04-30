返台口誤希臘成「西藏」　馬英九：民進黨要照憲法推動兩岸關係

▲馬英九出席希臘第八屆德爾菲經濟論壇爐邊對談 。（圖／馬英九辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九受邀赴希臘參加「德爾菲經濟論壇」，今（30）日一早返台，馬英九於機場發表談話時表示，此行呼籲各方敦促兩岸進行避戰的對話以謀和平，同時自己也要求民進黨政府要確實遵照中華民國憲法跟兩岸人民關係條例來推動兩岸關係；不過，馬英九開頭一度將希臘說成「西藏」。

4月26日至29日，馬英九出席在希臘首都雅典附近的德爾菲經濟論壇會議並且發表談話，大概有上千位專家學者參加。馬英九表示，「我們交換經驗，大家都認為維護兩岸和平、區域安全極為重要。我並且呼籲各方，敦促並進行避戰對話，以謀和平，我也要求民進黨政府要確實遵照中華民國憲法及兩岸人民關係條例來推動兩岸關係，這樣才真正符合未來的要求，各國的與會專家對這點也都非常認同。」

馬英九強調，自己希望在那邊發表的、聽到的聲音，蔡政府能夠聽進去並實踐出來，這才是符合大家的需要。

馬英九出席希臘德爾菲經濟論壇時曾表示，蔡英文總統的「互不隸屬說」違憲，遭陸委會批評失態且「順應中共說詞」。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，只有回歸中華民國憲法，堅持兩岸不是兩國，才能堅定守護台灣，「蔡政府無能，只會扯台灣人後腿，出賣台灣人利益」。