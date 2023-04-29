29歲男被騙1200偷溜「槍殺騙錢仔」　回餐廳繼續浪漫約會

▲德州29歲男子阿吉雷（Erick Aguirre）因為遭到騙取40美元的停車費，利用約會空檔槍殺一名46歲男子。（圖／翻攝自Twitter／@houstonpolice）



記者林彥臣／綜合報導

美國德州一名29歲男子阿吉雷（Erick Aguirre）在休士頓的一間漢堡店跟女方約會，支付了40美元（約新台幣1230元）停車費，事後卻得知是一名騙子所設下的騙局，於是在約會時支開女友，再利用這短短的空檔槍殺騙取停車費的騙子，之後再回到餐廳繼續約會。

根據《美聯社》報導，警方調查指出，阿吉雷在餐廳外，被自稱是收費員的46歲男子尼克斯（Elliot Nix），要求收取20美元的停車費，隨後就支付了他跟女方的停車費用，一共40美元，後來才從餐廳員工方面得知，尼克斯不是餐廳員工，是一名詐騙停車費的騙子。

有目擊者指出，看到阿吉雷跑到車上，取出一把手槍去追尼克斯，隨後2人都離開了他的視線範圍，但是在當晚8點聽見槍聲，之後就看到阿吉雷拿著槍，漫不經心地走回他的車上，然後又進入餐廳繼續約會。尼克斯被送往醫院，隨後不治身亡。

警方事後調閱監視器，鎖定了嫌犯阿吉雷，當晚和他約會的女子得知此事，也主動與警方聯繫協助調查，隨後循線找到阿吉雷的住處將他逮捕。全案仍在審理當中。