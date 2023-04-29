美小學5老師集體霸凌！孩子午餐吃到吐　竟拿湯匙逼他「吃回去」

▲美國一群小學女老師逼迫男童吞食自己的嘔吐物。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國印地安納州亨德里克斯郡（Hendricks County）一所小學發生師長霸凌事件，一群老師集體威脅年僅7歲的男童吃下他的嘔吐物，至少5名教職員面臨警方指控，有些直接參與霸凌，有的則在現場袖手旁觀。

根據每日星報與Law&Crime.com報導，警方表示，這起霸凌事件2023年2月份發生在位於布朗斯堡（Brownsburg）的布朗小學（Brown Elementary School），教授生活技能的27歲女老師莎拉（Sara Seymour）在午餐時間威脅一名7歲男學生，如果他嘔吐了就必須把吐出來的東西吃掉。

另一名48歲的生活技能教師茱麗（Julie Taylor）則拿了一個餐盤給男童，讓他吐在上面。68歲的生活技能助教黛布拉（Debra Kanipe）則給了他一根湯匙。警方表示，莎拉與黛布拉分別站在受害男童的兩側，男童被迫吃進一部分自己的嘔吐物，並被要求用紙巾將剩餘的殘渣擦乾淨。

Educators forced 7-year-old boy to eat his own vomit: Police https://t.co/Ax97KzdgBq — Law & Crime (@lawcrimenews) April 27, 2023

警方指出，當時在場的還有另外2名教職員，分別是38歲的克莉絲汀（Kristen Mitchell）與24歲的梅根（Megan King），她們目睹一切卻選擇袖手旁觀，尤其梅根還是註冊於當地自閉症等兒童治療服務機構K1ds Count Therapy的行為技術員。上述5名女性教職員全數被控一項未主動通報的輕罪，莎拉與黛布拉還額外面臨了一項忽視受照護者的指控。

市鎮警方表示，學區警察4月12日晚間聯繫通報稱莎拉和黛布拉在2月虐待學童，另指出可能有其他4人與事件有關，總共6人於4月13日被勒令行政休假，防止他們進入校園進一步接觸孩子。據報導，學區已經啟動有關解雇莎拉與黛布拉的程序，目前正在等待學校董事會的最終裁決。