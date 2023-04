美小學5老師集體霸凌！孩子午餐吃到吐　竟拿湯匙逼他「吃回去」

▲美國一群小學女老師逼迫男童吞食自己的嘔吐物。(示意圖,與本文無關/CFP)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國印地安納州亨德里克斯郡(Hendricks County)一所小學發生師長霸凌事件,一群老師集體威脅年僅7歲的男童吃下他的嘔吐物,至少5名教職員面臨警方指控,有些直接參與霸凌,有的則在現場袖手旁觀。

根據每日星報與Law&Crime.com報導,警方表示,這起霸凌事件2023年2月份發生在位於布朗斯堡(Brownsburg)的布朗小學(Brown Elementary School),教授生活技能的27歲女老師莎拉(Sara Seymour)在午餐時間威脅一名7歲男學生,如果他嘔吐了就必須把吐出來的東西吃掉。

另一名48歲的生活技能教師茱麗(Julie Taylor)則拿了一個餐盤給男童,讓他吐在上面。68歲的生活技能助教黛布拉(Debra Kanipe)則給了他一根湯匙。警方表示,莎拉與黛布拉分別站在受害男童的兩側,男童被迫吃進一部分自己的嘔吐物,並被要求用紙巾將剩餘的殘渣擦乾淨。

