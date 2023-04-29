克里米亞儲油厰大火！疑無人機攻擊引災　火舌吞噬建築黑煙佈滿天

▲克里米亞半島一座儲油廠疑似遭無人機襲擊後引發火災。（圖／翻攝自Telegram）

記者葉睿涵／編譯

俄軍占領的克里米亞半島29日發生了一起火災事件，塞凡堡（Sevastopol）一座儲油廠疑似遭到無人機襲擊後引發火災，所幸目前火勢已得到控制，當局暫時也未接獲任何人員傷亡通報，但據悉有4座油罐受損。

綜合CNN與《莫斯科時報》報導，俄羅斯任命的塞凡堡首長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhaev）表示，克里米亞港口城市塞凡堡有一座儲油廠在29日凌晨發生大火，起火地點位於哥薩克灣（Cossack Bay）附近，而燃燒面積目前已達1000平方公尺。

從現場畫面可見，儲油廠在火災爆發後迅速地陷入火海，火舌也完全吞沒了整間建築，導致畫面中只能見到一片橘紅色的熊熊烈焰，滾滾黑煙直衝天際。

拉茲沃扎耶夫補充，當地緊急情況部門和黑海艦隊的部分成員現已抵達現場協助滅火，預計火勢可在當地29日晚間6時前被完全撲滅。他强調當局目前已控制住局勢，且民用基礎設施也沒有受到威脅。

他指出，當局暫時也還未在這起4級大火中接獲任何人員傷亡的通報，而初步調查顯示，這起火災是因2架無人機攻擊儲油廠所致。塞凡堡是俄羅斯黑海艦隊常駐之地，自克里姆林宮去年對烏克蘭發動全面攻勢以來，當地就接連遭到了一系列無人機襲擊。