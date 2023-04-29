缺彈藥撐不住了！俄傭兵首腦驚曝「瓦格納快被團滅」　將走入歷史

▲俄國傭兵瓦格納集團創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在一段與部落客對談的影片中說，瓦格納可能很快就「不復存在」，因為瓦格納在烏克蘭的前線嚴重缺乏彈藥，「我們即將成為歷史，沒什麼好擔心的，這種事情本就會發生。」但目前不確定他是否又像先前發言一樣「是在開玩笑」。

根據路透社報導，俄羅斯戰爭部落客佩戈夫（Semyon Pegov）28日在Telegram發布了這段未揭露拍攝日期的影片，其中普里格津對他說，考量到瓦格納目前在烏克蘭前線的火砲彈藥整體需求，「如今我們即將面臨瓦格納集團的終結，瓦格納在很短的時間內將不復存在。」普里格津聲稱，瓦格納即將走入歷史。

然而，普里格津一直以好鬥的作風與反諷的幽默感聞名。報導稱，目前暫不清楚普里格津是何時拍攝這段影片，也無法確定他發言的認真程度，瓦格納則尚未作出回應。普里格津先前曾表示，瓦格納人員將停止砲擊烏東激戰熱點巴赫姆特（Bakhmut），讓烏克蘭軍隊可以向美國記者好好「秀出」這座城市，但隨後已在27日改口說那只是在開玩笑。

另外，普里格津已經多次抱怨俄羅斯正規軍並未提供瓦格納攻烏所需的彈藥，也指責過俄國高官出賣瓦格納。普里格津上周對烏軍將在巴赫姆特發動反攻一事表達擔憂後，本周又再次表示，由於缺乏俄國政府支援，瓦格納部隊傷亡慘重。