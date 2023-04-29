內亂爆發外交官急撤！　蘇丹民眾「護照被丟在大使館」逃不出國

▲義大利公民自蘇丹撤離。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

蘇丹爆發內戰後，各國大使館隨即關閉，並啟動撤僑行動協助公民離境，但有一群人卻因此受害。在衝突開始前，部分蘇丹民眾將自己的護照送到各國大使館申請簽證，沒想到當外交官逃離時，他們的護照卻被留在大使館內，讓他們被迫困在當地。

根據CNN報導，大多數西方國家的大使館在蘇丹內戰爆發後一星期內關閉，各國也立刻安排撤僑專機，但這也導致了許多將護照交給大使館，準備申請簽證離開的蘇丹人被迫滯留當地，因為外交官在關門離開時，將這些人的護照留在館內，現在也束手無策。

▲蘇丹民眾持護照文件逃至埃及。（圖／達志影像／美聯社）



荷蘭外交部已向CNN證實確有此事，「一些蘇丹護照被留在荷蘭大使館裡，這些是申請短期申根簽證或臨時居留許可的蘇丹護照。」荷蘭外交部發言人表示，目前外交人員皆已撤離，「由於安全狀況不佳，我們無法收集這些護照，我們理解這讓相關人員陷入困難，我們正積極調查提供個人支持的可能性。」

義大利外交部也指出，他們已注意到此問題，「我們會盡最大的努力盡快歸還護照。」瑞典官員則建議，影印的護照副本可以代替正本，但也必須準備其他可以證明身分的文件；還有官員建議蘇丹民眾去申請新護照，但在內亂的狀況下，要申請新護照根本不可能。

這些蘇丹民眾因外國大使館的疏漏不能合法出境，就連國際紅十字會發言人也說，他們無法向蘇丹民眾發放緊急旅行簽證，「我們無法想像對於那些想離開這個國家，卻因為沒有證件而無法逃離的蘇丹人來說，這有多難以置信。」