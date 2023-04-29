人類醫師恐將被AI取代？　研究團隊驚嘆ChatGPT「高品質」醫學諮詢

▲醫療團隊嘗試用ChatGPT向患者提供諮詢服務。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

近年來隨著人工智慧（AI）技術以快速腳步發展，聊天機器人ChatGPT提供醫療諮詢服務上，在某些方面的答覆上可能會比現實世界中的人類醫師更為優秀，且更具有關懷病患的同理心。一項研究指出，ChatGPT在78.6%的情況下，回答問題時的品質表現比人類醫師更出色，令醫療人員更加滿意。

綜合外媒報導，國際著名醫學期刊《JAMA Internal Medicine》於當地時間28日發表上述研究成果，儘管人工智慧技術的進步不會導致其在短期內取代人類醫師，但它們能儘速、且完美透過電子郵件回覆患者諮詢。美國加州大學聖地牙哥分校醫學院傳染病和全球公衛部門創新副主任艾爾斯（John W. Ayers）博士指出，在公衛領域上，人們徵詢醫療建議的需求經常爆棚，醫療團隊的電子信箱經常被這類信件擠爆。

艾爾斯表示，其實在公衛領域上，患者可能無法即時透過電子郵件得到專業醫療人員的回覆、或是得到品質很差的回覆，而專業醫療人員往往因提供諮詢後筋疲力竭，最後離開工作崗位。

因此，艾爾斯的團隊透過AI探尋新穎的解決方案，他們從論壇Reddit的「r/AskDocs」隨機抽取195個醫療問題和答案，這些問題是前已獲得擁有合法執照的醫師回覆，而他們再將問題丟給ChatGPT回應，經過團隊內3名醫療保健專業人員以哪個回覆更好、回覆的資訊品質、是否具備同理心等3個面向作為評估標準。

團隊評估時並無法在事前得知，該則答覆是來自人類醫師、或是來自ChatGPT。結果顯示，在諮詢品質上，評估者們認為ChatGPT有78.5%的情況回答表現更良好、至於人類醫師只有22.1%；而在是否具備同理心方面，ChatGPT以45.1%贏過人類醫師的4.6%。

研究點出一項非常典型的提問。一名男性患者表示，他打噴嚏時手臂疼痛，是否為需要警惕的徵兆？ChatGPT首先回答「基本上不用」，並給出了詳細的5段回覆，這獲得了評估者的高度讚賞。

「人類在打噴嚏後感到肌肉疼痛或身體各部位疼痛並不罕見。打噴嚏是一種突然的、強烈的反射，導致全身肌肉收縮。多數情況下，打噴嚏的肌肉疼痛和不適感是暫時性的，不必太過擔心。然而，當疼痛嚴重或持續時間很長，建議諮詢專業醫療人員。」

另外，在「漂白劑噴濺至眼睛內是否有導致失明風險」的提問，ChatGPT先是給予關切，接著以「不太可能失明」的方向提出7句建議；至於人類醫師則是表示，「聽起來沒有大礙」，接著給出毒物中心的電話號碼。

不過，使用ChatGPT獲取醫療諮詢答覆，還是存在著相當風險，因為人工智慧在某些情況下還是有可能「撒謊」，甚至因為無法獨立思考病患的特殊情況，而給予錯誤建議。例如在「預防心血管疾病」的25項提問中，ChatGPT能給出21項正確答覆，但還是犯下堅決推薦有氧運動、舉重等嚴重錯誤，因為上述2項運動對某些病患而言是不安全的。