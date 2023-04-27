與OpenAI差距兩年！　陸360CEO周鴻禕：中國做GPT難度肯定比光刻機低

▲360集團創辦人兼CEO周鴻禕。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸360集團創辦人兼CEO周鴻禕昨（26）日再次演示「360智腦」的更新進度，這也是大陸首個兩次進行大型演示模組的企業。周鴻禕在人工智能（AI）高峰論壇上表示，保守估計，我們整個行業跟OpenAI的差距大概為兩年，「兩年左右的時間需要我們去蹚很多的坑，還要不斷地進步。」

▲周鴻禕現場演示360智腦的更新進度。（圖／翻攝微博）

據了解，被稱為360GPT的「360智腦」在第二次大型演示過程中，周鴻禕讓其以「你真沒出息」為題，模仿家長給不愛學習的孩子寫一封信。360智腦的生成答案以鼓勵為主，兼具「中國式嘮叨」，十分具有中國特色。緊接著，周鴻禕又讓「360智腦」以孩子的名義寫一封回信。

周鴻禕認為，大陸在未來不會只有一個大模型，每個政府部門、企業，甚至個人都將擁有專有GPT，「中國GPT的藍海市場是為中小企業提供SaaS化服務。」

對於大陸在GPT賽道上應該選擇哪條路，周鴻禕表示，既不悲觀，也不要過於速勝，「GPT用到很多開源技術和公開算法，路徑、技術路線基本確定。」

周鴻禕強調，「應該來講，中國自己做GPT的難度肯定比光刻機的難度要低了很多，開源給我們很多快速學習和吸收別人經驗的機會，而且不用重複發明，最近看到中國不少互聯網跟打了雞血一樣『煉大模型』，大家沒有躺平，我覺得還是很有信心的。」