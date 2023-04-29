陪游淑慧到市場掃街　徐巧芯：求新求變才有機會勝出

▲徐巧芯與張斯綱陪同游淑慧掃街。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市議員李彥秀、游淑慧登記參選台北市第4選區（內湖、南港）立委初選，將於5月7至9日進行電話民調，結果於5月10日上午10時公布。甫贏得國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選的北市議員徐巧芯29日與北市議員張斯綱陪同游淑慧到市場掃街，強調「只有求新求變的打法，才有機會勝出。」

徐巧芯今日透過臉書發文表示，今天她與張斯綱一起陪同游淑慧走訪市場，拜託內湖南港的民眾在5月7日至5月9日幫忙顧電話，接到電話回答「唯一支持游淑慧」。徐巧芯指出，她與淑慧從2018年初次參選議員以來，累積了革命情感，兩人一起互相學習鼓勵，在彼此被網軍進攻的時候互相打氣。年輕世代的團結，是2024年國民黨展現出來的特色，他們一定力挺對方到底。

徐巧芯補充，更重要的是，游淑慧是一個善於找議題的民代，對於數字與公部門的運作既熟悉又敏銳，有自己的堅持，從不會被他人摸頭，或者被他人以「半真半假」的謊言呼嚨，相信她進到立法院可以發揮極大的戰力。

再來，徐巧芯認為，2024內湖南港區立委選舉，要面對的是民進黨的強敵，以她對選戰的觀察，只有求新求變的打法，才有機會勝出。徐巧芯說，無論是過去的卡神案，或近期的北農質譜儀「校正回歸」案，都顯示了游淑慧找議題的能力，不僅是在台北市議會，在全部的國民黨政治人物當中，游淑慧都算名列前茅。

「敢於在前方衝鋒陷陣，讓港湖選戰成為熱戰，才有機會讓藍營的選民歸隊；有議題能力挖掘真相，拿出證據檢驗民進黨，才有機會讓中間選民買單」，徐巧芯大讚游淑慧具備的能力，可以在2024年的選舉過程中，協助國民黨總統候選人往前邁進。貼文發出後，游淑慧在下方留言道，敢監督、敢講話的人進國會才有用，謝謝徐巧芯和張斯綱陪同掃街，只要認真走過就不會後悔。