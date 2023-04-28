笑談「除瑜」行動　高嘉瑜開嗓唱兒歌回應：大家都需要魚啊

▲民進黨立委高嘉瑜受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨立委高嘉瑜由於爭議發言不斷，黨內醞釀「除瑜行動」，此次爭取立委連任雖然黨內沒對手，但卻面對同屬泛綠陣營的基進黨吳欣岱強勢挑戰。對此，高嘉瑜28日受訪表示，「民進黨在內湖南港只有提名高嘉瑜，賴清德在內湖南港也是唯一支持高嘉瑜」；高還高唱「魚兒魚兒水中游」，稱大家都需要魚，怎麼會「除瑜」？

面對黨內壓力，高嘉瑜說，黨內問題事小，因為大家都知道民進黨初選提名後大家都會團結，「民進黨在內湖南港只有提名高嘉瑜，高嘉瑜也是唯一支持賴清德，賴清德在內湖南港也是唯一支持高嘉瑜」，相信賴清德、信賴台灣，也相信高嘉瑜，一定會穩住內湖南港，為民進黨保住關鍵的一席、國會過半，這是非常重要的目標。

至於如何解決黨內的「除瑜」行動？高嘉瑜笑說，不知道這是誰發明的名詞，因為「除瑜」一開始聽起來怪怪的，「但我覺得還不至於，畢竟年年有餘，大家都需要魚，怎麼會『除瑜』？很難想像，有魚很好啊，魚兒魚兒水中游～～對啊，內湖南港就需要有『瑜』」。

媒體追問，游得還好嗎？是否快上岸了？高嘉瑜說，「我平常都有在游泳，自由式，所以我還蠻喜歡游泳的，是不錯的運動」。

面對基進黨的吳欣岱來勢洶洶，被形容是「異父異母姊妹回來分家產」，高嘉瑜說，每個人都有自己的考量，對於小黨來講，可能為了生存、為了能夠在內湖南港有一定的知名度或下次議員布局等，這是他們目前比較好的選擇，「對我們來講，家大業大，就不用怕」。

高嘉瑜說，在內湖南港確實需要很努力、戰戰兢兢，才有辦法把現在既有的基礎穩住，我覺得我們會在這基礎上繼續為民進黨爭取國會過半。