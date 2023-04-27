指揮中心將退場　徐巧芯提「5問」狠批：陳時中沒給答案也沒道歉

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者陳家祥攝）

記者江采蓁／綜合報導

中央流行疫情指揮中心將於5月1日解編，27日舉辦終場記者會，前指揮官陳時中也出席致詞，表示過去決策有痛苦有辛酸，都代表對人民的負責。對此，國民黨台北市議員徐巧芯則在臉書提出五個指揮中心留下的「謎題」，批評面對眾人的疑惑，陳時中與指揮中心並沒有給答案，也沒有給道歉。

徐巧芯表示，指揮中心就這樣落幕了，留下一堆謎題。她舉例，第一，為什麼當時要抹黑、擋著鴻海創辦人郭台銘採購BNT疫苗；第二，我國疫苗採購的過程與金額究竟如何；第三，為什麼要護航高端疫苗？它的保護力到底是多少；第四，疫情期間有多少次透過《傳染病防治法》施壓媒體第四權；第五，當初在大陸的「小明」，為什麼不讓他們回台灣？決策過程是什麼？

對此，徐巧芯喊話，雖然還有很多問題，但她答應大家，進到立法院以後就算又過了一年，她仍然會堅持挖掘出真相。

徐巧芯也大酸，陳時中還好意思以「神秘嘉賓」的姿態出席記者會，彷彿忘記了在疫情結束前，他就拋棄全台民眾跑去選舉的事，而面對眾人的疑惑，陳時中與指揮中心並沒有給答案，也沒有給道歉。

徐巧芯提到，陳時中今天說「都有對人民負責」，但假若人民也是這樣想的，就不會在台北市長的選戰當中淘汰陳時中。她更大嘆，當陳時中在今天的記者會訴說自己多痛苦多辛酸，「抱歉，那些因疫情而破碎的家庭真的聽不下去。」