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許淑華勸徐巧芯「慈悲沒有敵人」　本尊駁：民進黨有給人民慈悲？

▲▼許淑華、徐巧芯。（圖／記者林敬旻、陳家豪攝）

▲許淑華、徐巧芯。（圖／記者林敬旻、陳家豪攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市松山信義選區立委選戰開打，國民黨議員徐巧芯26日受訪時說要對民進黨「趕盡殺絕」，對手、民進黨議員許淑華則回應，「替她感到難過，因為慈悲沒有敵人」。對此，徐巧芯27日則反問，「民進黨和網軍側翼有給過人民慈悲嗎？」如果沒有，她當然是除惡務盡，怎麼可能讓春風吹又生。

針對徐巧芯「趕盡殺絕」的說法，許淑華透過臉書表示，替徐巧芯感到難過，不理解她為什麼會講出這樣的話，也向她喊話，慈悲沒有敵人，在政黨之上，大家都是深愛這個國家的台灣人，也許選戰有輸贏，但人民永遠該是最大的贏家。對此，徐巧芯也在文下留言，「我就問，這些年民進黨與側翼網軍，有給過人民慈悲嗎？如果沒有，我當然是除惡務盡，怎麼可能讓春風吹又生？請記得你不是選民，你是政治人物，不要把你的責任甩鍋給一般民眾。」

徐巧芯指出，過去這些年，抹黑BNT疫苗、箝制新聞自由、側翼隨處出征、讓民眾每年排隊，一度連雞蛋都買不到，「請問民進黨政府有給民眾慈悲嗎？妳有給人民慈悲嗎？如果沒有，為什麼我們要對這個政府寬容？」她強調，對於選民她是不分藍綠的服務，但對於民進黨的政治人物與塔綠斑網軍，態度就是趕盡殺絕，除惡務盡。

徐巧芯表示，自己從不虛偽、不做作，就是把事實和真相講出來，作為民代，當人民心中有那把火，她就會幫大家把這把火發洩出來，讓人民知道仍然有監督的力量在外面堅持著。

徐巧芯更向許淑華喊話，「你不需要假裝『為我難過』，你應該要為那些在這些年被民進黨不當對待的人民感到難過，替他們發聲。」她批評，許淑華連選區國小的孩子被民進黨的派系抹紅，一句話不敢說，還在教育委員會為此提前離席，只為了逃避；許淑華更是一個可以為了權力，可以在背後背棄自己的候選人陳時中的人，在選戰中公開表態讓民眾「市長隨便投」，顯示出毫無中心思想，只為了權勢而生。

徐巧芯強調，「我早說過，我對任何人都沒有仇恨。只是這個政府八年來的所作所為太需要教訓，而新潮流的妳，就是共犯結構的其中一員。」她表示，自己是帶著正義而來，只是她選擇用最狠、令人最意想不到的方式，保護熱愛的國家。

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