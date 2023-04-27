「黨員繳黨費當然要尊重」　李彥秀向游淑慧釋疑：我是提醒市黨部

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市議員李彥秀、游淑慧爭取國民黨2024台北市第4選區（內湖、南港）立委提名，前天經市黨部協調，達成5月7日至9日進行全民調的共識，然而游對於李稱要尊重黨員意見的想法感到困惑。對此，李彥秀回應，黨員長期繳黨費，他們的聲音當然要尊重，所以她只是提醒市黨部，對於後續黨員意見、聲音，恐怕市黨部要做更多的功課去安撫與溝通。

游淑慧昨接受專訪時，指出前天國民黨台北市黨部進行港湖區立委初選協調會，討論相關事宜，但李彥秀未出席，而是派代表與會，後來雙方對全民調時間無共識，由市黨部以抽籤決定5月7日至9日進行。游也說，李彥秀方面說沒有要黨員投票，又說要顧慮黨員權益跟角色，讓她搞不太清楚。

李彥秀27日出席由國民黨立委李德維主持的記者會時，回應上述游淑慧專訪談話。李彥秀指出，其實雙方溝通協調過程非常順利，就像民調時間她希望5月4日至6日進行，而游淑慧則認為7日至9日，時間並沒有太大差別，所以市黨部最後用抽籤決定，且抽到游的時間。

李彥秀強調，最後用全民調是大家的共識，但黨員長期繳黨費，他們的聲音當然要尊重，所以她只是提醒市黨部，對於後續黨員意見、聲音，恐怕市黨部要做更多的功課去安撫與溝通。

「一個民意代表是被中國國民黨提名的，所以尊重我們黨員意見是非常合理且正當。」李德維也說，現在國民黨規定是3成黨員投票、7成民調，雖然候選人有共識後，可以採取全民調，但不代表採全民調就可以忽視黨員的意見跟想法，畢竟是獲國民黨提名來參選民調或公職，所以即使是全民調出線來參選，但不要忘記你是代表國民黨，必須考慮到黨員想法跟感受，而非天天只想用全民調來做為自己勝選依據。