「越唱越孤單」！游淑慧籲高嘉瑜不要唱孤勇者　高：基本盤穩住

▲民進黨立委高嘉瑜、國民黨議員游淑慧。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁28日與台北市長蔣萬安，一同視察捷運東環段規劃情形，由於此段捷運線會行經內湖，因此港湖區的民進黨立委高嘉瑜、有意角逐港湖立委的國民黨議員李彥秀及游淑慧也出席，3位競爭對手同台，沒有箭拔弩張的氣氛 ，反倒是2位藍營對手不斷「送暖」，高嘉瑜說，站穩腳步然後把基本盤穩住、擴大支持的認同，面對任何對手都是抱著敬畏的心情、不能鬆懈。

游淑慧受訪時說，高嘉瑜的歌唱錯了，硬要唱煎熬、越唱越煎熬，孤勇者也越唱越孤單。游說，高嘉瑜比較衰，跟不同政黨的還得要協調，「我跟她講，可以唱明天會更好啊，以前唱隱形的翅膀愈飛愈高，我建議他要唱明天會更好」。

游淑慧還說，從高嘉瑜後腦勺看過去有一種「寂寞感」，人家在問「除瑜」時，以為是要問環境衛生，就她了解，民進黨內部只有少部份心中狹窄的男人一直放不下，在用微薄影響力扯後腿。

談到高嘉瑜，李彥秀說，近期民進黨內部傳出要和綠營朋友民調，「綠營最強的是高嘉瑜，吳欣岱當然也在緊追當中」。李說，高嘉瑜在黨內長期有爭議性，無論之前批評行政失靈，民進黨順風可能她談話很中肯、對民進黨批評非常好，民進黨逆風時，黨內就有很多批判聲音，「這是高嘉瑜自己要面對的問題」；且現在有小綠出現，未來如何整合是民進黨內部難題，也是高嘉瑜要自己面對的問題。

面對2位同選區的對手釋出「善意」，高嘉瑜說，這2個都是非常強勁的對手，畢竟在內湖南港主要還是藍大於綠的基本盤的問題，「不論對手是誰，我們就是要站穩腳步然後把基本盤穩住、擴大支持的認同等等，所以在這部分無論如何都是要步步為營，不管對手是誰，重要的是自己要站穩」。

至於李彥秀自稱是令妳害怕的對手？高嘉瑜笑了笑說，「我也不知道她為什麼會這樣想，因為我都很害怕，不是只有李彥秀，都很害怕」，因為面對任何對手都是抱著敬畏的心情、不能鬆懈，所以不論對手是誰，都是戰戰兢兢，沒有什麼害不害怕的問題，都是希望能夠讓內湖南港更好。

高嘉瑜表示，今天的東環段從她當議員的時候催生，再到立法院不斷推動，到現在可以打通內科的交通命脈、串聯文湖、松山、信義、板南，可以解決內湖交通問題非常重要，「這無論對手是誰，相信對於內湖南港地方建設都是應該要一起努力推動，所以我們對手最大的應該是我們自己，如何對選民交代，如何讓內湖南港有更好的建設」。