過14hrs才交客戶清單！高市衛生局怒開罰30萬　好市多回應了

▲好市多「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）

記者許宥孺／高雄報導

好市多「科克蘭冷凍3種綜合莓」檢出A肝病毒陽性，高雄市衛生局27日要求業者提供銷貨清單，不過業者時隔一天才交出資料，衛生局不滿業者未及時提供，先依傳染病防治法開出30萬罰款，後續將再依食安法處辦。對此，業者澄清，因名單需要準備時間，會持續和積極配合主管單位的指示來辦理。

高雄市衛生局於好市多智利進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」產品（有效日期2023/09/19）抽驗檢出A肝病毒，依法全面下架並銷毀。

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▲衛生局前往好市多稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局27日晚間通知請好市多提供銷貨清單，希望透過賣場會員制的優勢，系統迅速勾稽出已購買的消費者，不過業者直到28日中午才將銷貨清單交出。衛生局不滿業者未及時提供，以至於無法提高行政效率，因此今(29日)依傳染病防治法第43條，先祭出30萬元罰款，至於業者所提供的名單是否有缺漏，衛生局還在釐清中。

衛生局也將依據好市多違規事實所造成的影響規模、嚴重程度及相關情節綜合評估後，依食品衛生管理法第44條處以新台幣6萬以上、2億以下罰款。

對此，業者澄清，好市多於27日晚間8點多收到衛生局要求提供購買名單後，便配合準備，由於名單準備需要時間，因此於昨(28日)上午11點多提供衛生局完整購買會員名單和聯繫資訊。

業者強調，好市多已陸續收到會員退貨，並持續和積極配合主管單位的指示呈報完整資訊。

▲▼好市多販售莓果檢出A肝病毒陽性。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，病毒性A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒汙染的水或食物而感染，潛伏期約15至50天，感染後可能會出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不適，數天之後發生黃疸，多數病例會自然痊癒，並終身具有免疫力。

衛生局指出，本次事件為食品抽驗病毒陽性，經初步疫調，高雄市112年累計5例A型肝炎確診個案均未食用冷凍莓，截至目前尚未有A型肝炎個案確認與本批莓果相關。衛生局已啟動擴大監測，請各級醫療院所醫師診療如發現急性肝炎症狀個案，詢問有無相關飲食史並進行通報採檢。