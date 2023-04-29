乳巨聚人心！空姐警眷PO「收錢照」　派出所內賣保健品她慘了

▲一名自稱暴走空姐的警眷，po在派出所內的照片，並且被發現有從事交易行為 。（圖／翻攝臉書《靠北police》）

記者吳奕靖／高雄報導

這下真的惹出麻煩了！一名署名自己為「暴走空姐」的警眷在自己的IG發文，表示自己在派出所內「警察局收錢」，結果被人截圖放到社群網站以及臉書社團《靠北polic》質疑：「現在駐地是隨便阿貓阿狗能隨便進入兜售保健食品嗎」？對此楠梓分局表示已經違反規定，會追究這名員警責任。

就在28日晚間臉書社團《靠北police》po出文章，表示「現在駐地是隨便阿貓阿狗能隨便進下都受保建食品嗎」？同時附上一名女子在派出所內的值班台跟警察的自拍照，事隔一天越滾越大，因為這名女子的IG被翻出，這名女子自稱「暴走空姐」，然後IG裡頭有不少販售保健食品的照片，警察成了他最好的宣傳代言，就連派出所長也被說「史上最帥氣的鮮肉所長，上次買了五盒益生飲自己喝，他說實在太驚艷」，另外還有一張照片更受爭議，就是她寫下「警察局收錢」字樣，還說是「我在警察局找什錦茶」。

▲一名自稱暴走空姐的警眷，po在派出所內的照片，並且被發現從事交易 。（圖／翻攝臉書《靠北police》）

▲所長照片被拿來當宣傳照 。（圖／翻攝臉書《靠北police》）

照片外流之後，網友歪樓表示：「口罩摘下，美顏關掉來看看美女」、「不然也可以猜三圍、猜年齡」、「賣豐胸產品」、「本斥但大」等。

對此高雄市警察局楠梓分局證實，照片背景的確是在右昌派出所內，「經查112年4月26日15時30分許，本分局右昌派出所員警配偶進入所內，收取同仁購買益生菌款項，現場未制止拍攝部分，將依相關規定予以行政懲處以示警惕，另加強教育宣導，禁止在駐地從事購物等非公務行為，以維駐地安全」。