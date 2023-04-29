　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多綜合莓檢出A肝病毒！消保處：吃下若罹病「可求償醫療費」

▲▼好市多股份有限公司輸入之「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）

▲好市多冷凍三種綜合莓被驗出A型肝炎病毒，民眾吃完若身體受影響，可以向業者求償。（圖／食藥署提供）

記者許敏溶／台北報導

美式賣場Costco好市多，近期主動向食藥署報驗賣場商品「冷凍三種綜合莓」檢出A肝病毒陽性，並接受退貨，行政院消保處今（29日）表示，消費者若已購買該商品，可前往退貨，若消費者吃完衍生檢查費用或身體受影響，醫療費用可向業者求償，受害也民眾可透過行政院消保處線上申訴系統提出申訴。

食品藥物管理署昨（28）日公布，好市多Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」檢出1件A肝病毒陽性，問題批號產品為有效期限至2023/09/19，總計有1.7萬公斤售出，目前好市多已經把該產品全數下架，問題批號庫存需銷毀，高雄市衛生局將依法處分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食藥署也提醒民眾，若吃到問題批號產品，要注意自身健康狀況60天，有不適症狀就醫也要告知相關飲食史。

行政院消保處指出，消費者若是已經購買該項商品，可以拿發票等購買紀錄向業者退貨退款，若發票已經弄丟，因賣場採會員制，可到賣場現場查到消費紀錄。

若是消費者吃了有疑慮，甚至衍生檢查費用或身體受影響，消保處表示，也可以向業者求償，但消費者要負有舉證責任，證明有直接因果關係，這部分相對難度較高，而受害民眾若對結果不滿意，可透過行政院消保處的線上申訴系統提出申訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
空姐派出所PO「爆乳收錢照」！　這下慘了
南韓更大咖女神來台！　PTT驚：超正
快訊／高虹安遭偵訊暴怒！　「真的是太扯了」
小白車鏟翻937萬賓士！　空翻1圈半影片曝光
快訊／31歲韓女慘死高雄！　被打到「左頭腦髓凹陷」
快訊／毒莓果只開放退貨被罵翻！　好市多回應了
好市多進口「毒果莓」！嚴重感染恐要換肝　食藥署：最高罰2億

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

莒光號釀禍！台鐵司機員遭車窗砸傷耳朵　台鐵回應了「開窗掉落」

擁129萬粉「是企鵝妹4倍」！南韓更大咖女神來台　PTT驚：超正

淡大交換生「誤食老鼠藥」命危　北市衛生局：未接獲類似案件通報

快閃12小時！麥當勞限定優惠「小薯現砍30元」　內行曝最省點法

好市多綜合莓檢出A肝病毒！消保處：吃下若罹病「可求償醫療費」

麻古茶坊「部分品項」要漲價了！　他嘆：撐到現在不容易

體驗文來了！4男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多...預約全滿

好市多開「專屬櫃台」退綜合莓！中鏢會員氣炸　怒喊連署提告

淡大澳籍交換生「誤食老鼠藥」命危　校方：2月已離校「願給予支援」

前進美國職棒殿堂！長汎推經典賽9日遊　直擊2場「MLB台灣日」現場

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

漫威最團（吵）結（鬧）的天團！ 《星際異攻隊3》將踏上最後的征途！？

萌弟展現精湛停車技術　熟練換擋＋專注調角度

莒光號釀禍！台鐵司機員遭車窗砸傷耳朵　台鐵回應了「開窗掉落」

擁129萬粉「是企鵝妹4倍」！南韓更大咖女神來台　PTT驚：超正

淡大交換生「誤食老鼠藥」命危　北市衛生局：未接獲類似案件通報

快閃12小時！麥當勞限定優惠「小薯現砍30元」　內行曝最省點法

好市多綜合莓檢出A肝病毒！消保處：吃下若罹病「可求償醫療費」

麻古茶坊「部分品項」要漲價了！　他嘆：撐到現在不容易

體驗文來了！4男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多...預約全滿

好市多開「專屬櫃台」退綜合莓！中鏢會員氣炸　怒喊連署提告

淡大澳籍交換生「誤食老鼠藥」命危　校方：2月已離校「願給予支援」

前進美國職棒殿堂！長汎推經典賽9日遊　直擊2場「MLB台灣日」現場

撞球館藏百家樂職業賭場　南警破獲查扣籌碼262萬

百億票房男星遭瞎傳「病情惡化疑退圈」！　本尊打破沉默曝近況

策畫51槍轟當鋪！「鯨魚」潛逃馬國被捕　當地媒體大篇幅報導

楊丞琳6月開唱「2.2萬張門票全賣完」！　主辦單位鬆口加場可能性

台積電亞利桑那州新廠火警　公司證實：垃圾管道起火

生火洗地機「拖地懶人求滅火」！過來人秒哭2點：一周就後悔

馬英九嗆蔡英文應為「兩岸互不隸屬」說道歉　綠委：舔共到頭殼壞去

國軍偵獲共機17架次、共艦8艘次　殲-16、BZK-005無人機等逾越中線

保障行人用路安全　嘉義警方啟動「車不讓人」違規執法

莒光號釀禍！台鐵司機員遭車窗砸傷耳朵　台鐵回應了「開窗掉落」

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

生活熱門新聞

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

女除完毛冒毛囊炎！醫嘆：少做這步

妻點頭買「第6輛車」　真相笑翻千人

春季最後鋒面攪亂五一連假！雨炸3地　首波梅雨下周末灌水

不信邪看Netflix鬼片　妹子半夜遇1事嚇瘋

男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多

女肛門發炎！竟是3公分魚刺插屁眼

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

外送員取餐要付停車費！賣場回覆惹怨

淡大澳籍交換生「誤食老鼠藥」命危　校方：2月已離校「願給予支援」

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

好市多「專屬櫃台」退綜合莓！會員全氣炸

變天倒數！最後春雨夜襲2地　驟降10度時間曝

短髮妹家樂福偷飲料　自拍全程嗆：沒錢也能活

更多熱門

相關新聞

好市多毒莓果只退貨挨轟！業者回應了

好市多毒莓果只退貨挨轟！業者回應了

美式賣場好市多28日傳出「Kirkland Signature科克蘭冷凍3種綜合莓（產地：智利、規格：1.81kg/包）」檢出A肝病毒陽性，雖緊急下架但已銷售1.7萬公斤，恐怕已有不少民眾吃下肚，目前已緊急呼籲消費者停止食用，且可攜帶商品和會員卡至鄰近賣場辦理退貨，不過風波仍持續延燒。對此，業者也作出最新回應。

好市多莓果驗出A肝病毒！專家曝「常中鏢」原因

好市多莓果驗出A肝病毒！專家曝「常中鏢」原因

好市多「專屬櫃台」退綜合莓！會員全氣炸

好市多「專屬櫃台」退綜合莓！會員全氣炸

好市多餐包價格變了！會員見改動嘆：不敢買

好市多餐包價格變了！會員見改動嘆：不敢買

好市多開放綜合莓退貨！呼籲停止食用

好市多開放綜合莓退貨！呼籲停止食用

關鍵字：

好市多綜合莓A肝病毒消保處醫療費

讀者迴響

熱門新聞

快訊／鼓鼓首度官宣「與大元10年戀情」：你是我的

碩士爸被小一數學題考倒　兒1句侮辱性極強

紅極一時跌下神壇！爆紅社群宣布：裁員50%

撿到小萌汪　10個月養成30KG巨獸

女狂感染…內診「原始黑森林」整片炸出：媽說不能剪

辣人妻到警局探視！色警2度性侵喊：我愛妳

越式洗髮「全餐1500元」　內行人揭1條龍服務

自稱台灣妹喊「財富密碼」陸網友挺不下去

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

澳24歲男留學台灣　誤食老鼠藥命危

圍毆澎湖孝子！當事人：怕他肇逃

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

Nikita干擾罰球出新招！

保時捷GT4違停！阿伯放大絕反擊　車主秒吃鱉

田冒出濕濕豬　身分竟是三級神獸

更多

最夯影音

更多
林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛
Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面