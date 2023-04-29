好市多綜合莓檢出A肝病毒！消保處：吃下若罹病「可求償醫療費」

▲好市多冷凍三種綜合莓被驗出A型肝炎病毒，民眾吃完若身體受影響，可以向業者求償。（圖／食藥署提供）

記者許敏溶／台北報導

美式賣場Costco好市多，近期主動向食藥署報驗賣場商品「冷凍三種綜合莓」檢出A肝病毒陽性，並接受退貨，行政院消保處今（29日）表示，消費者若已購買該商品，可前往退貨，若消費者吃完衍生檢查費用或身體受影響，醫療費用可向業者求償，受害也民眾可透過行政院消保處線上申訴系統提出申訴。

食品藥物管理署昨（28）日公布，好市多Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」檢出1件A肝病毒陽性，問題批號產品為有效期限至2023/09/19，總計有1.7萬公斤售出，目前好市多已經把該產品全數下架，問題批號庫存需銷毀，高雄市衛生局將依法處分。

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食藥署也提醒民眾，若吃到問題批號產品，要注意自身健康狀況60天，有不適症狀就醫也要告知相關飲食史。

行政院消保處指出，消費者若是已經購買該項商品，可以拿發票等購買紀錄向業者退貨退款，若發票已經弄丟，因賣場採會員制，可到賣場現場查到消費紀錄。

若是消費者吃了有疑慮，甚至衍生檢查費用或身體受影響，消保處表示，也可以向業者求償，但消費者要負有舉證責任，證明有直接因果關係，這部分相對難度較高，而受害民眾若對結果不滿意，可透過行政院消保處的線上申訴系統提出申訴。