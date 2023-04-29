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好市多「毒莓果」只開放退貨⋯中鏢民眾怒喊告！　業者回應了

▲▼好市多股份有限公司輸入之「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）

▲好市多科克蘭冷凍3種綜合莓檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多28日傳出「Kirkland Signature科克蘭冷凍3種綜合莓（產地：智利、規格：1.81kg/包）」檢出A肝病毒陽性，雖緊急下架但已銷售1.7萬公斤，恐怕已有不少民眾吃下肚，目前已緊急呼籲消費者停止食用，且可攜帶商品和會員卡至鄰近賣場辦理退貨，不過風波仍持續延燒。對此，業者也作出最新回應。

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多開設綜合莓專屬退貨櫃台。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」曬出照片，可以看見好市多為此次事件開設「KS冷凍綜合三種綜合莓 專屬退貨櫃台」，並表示不到1分鐘就退貨完畢，不過仍有人不滿留言，「只有退貨，都沒賠償，消費者當冤大頭」、「只是退貨而已，那吃了出事的人自認倒楣」、「才剛吃完整包，大多是打成冰沙給孩子吃，實在讓人生氣」。

甚至有會員想號召連署提告，「Costco不應該等我們退貨，而是應該主動連絡我們有購買的人！有人願意連署告他嗎？我大前天上吐下瀉，前天續拉，這二天食慾不好，下周要來去大醫院」、「除了退貨機制，應該負責追蹤購買會員，請消費者做A肝檢查及賠償，不是退貨就能解決問題，應對消費者的健康權益損害賠償。」

對此，好市多也作出最新回應表示：「會員若因食用該產品而有身體不適的狀況，請至鄰近醫療院所就醫，並留存與提供醫療單據，我們將協助處理。若會員有任何相關問題，請向好市多電話客服中心連絡，謝謝。」

好市多28日最新聲明如下：

1.於2023年3月2日至2023年4月11日這段期間所販售之商品#1010598科克蘭冷凍3種綜合莓，其中部分商品（有效期：2023年9月19日）經檢出A型肝炎病毒汙染，好市多主動向食藥署報驗後，立即配合通知會員召回該商品。

2.若好市多會員持有該商品，請立即停止使用，並請攜帶商品和會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨作業。

好市多於收到衛生局通知後，已立即將該商品從賣場及線上通路全數下架，現為好市多配合衛生局進行商品召回。造成會員的不便，好市多深感抱歉，好市多將盡全力協助會員辦理退貨程序，以維護會員之權益。

請洽台灣好市多客服中心449-9909（市話請直撥不加區碼，手機撥打請加02，服務時間：週一至週日9:30am~9:30pm）。

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