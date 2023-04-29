　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多賣「毒莓果」高雄衛生局先罰30萬　後續最高可罰2億

▲▼好市多販售莓果檢出A肝病毒陽性。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局前往好市多稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

美式賣場好市多「Kirkland Signature科克蘭冷凍3種綜合莓」檢出A肝病毒陽性，雖緊急下架但已銷售1.7萬公斤，已有不少民眾吃下肚。高雄市衛生局日前前往稽查，並要求業者提供銷貨清單，不過業者瞎扯個資無法提供，隔了一天才交出資料，衛生局不滿業者消極配合，讓受害民眾無法及時獲知訊息，先依傳染病防治法開出30萬罰款；後續還要依食安法處辦，最高可裁處2億元。

高雄市衛生局於好市多智利進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」產品（有效日期2023/09/19）抽驗檢出A肝病毒，依法全面下架並銷毀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局27日晚間請好市多提供銷貨清單，希望透過會員制的優勢，儘快提醒已購買的消費者，不過業者配合度不佳，瞎扯客戶個資無法提供，又說員工休假，直到28日中午才將銷貨清單交給衛生局。

▲▼好市多販售莓果檢出A肝病毒陽性。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼好市多販售莓果檢出A肝病毒陽性。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼好市多販售莓果檢出A肝病毒陽性。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局後續啟動健康監測，主動發簡訊提醒購買該批莓果的消費者，請民眾於食用後60天期間，留意健康狀況，並請各級醫療院所加強通報，目前已全數完成健康監測關懷通知，陸續接獲民眾進線諮詢。

不過衛生局不滿業者消極配合，以至於無法提高行政效率，因此今(29日)依傳染病防治法第43條，先祭出30萬元罰款，至於業者所提供的名單是否有缺漏，衛生局還在釐清中。

至於違反食品衛生管理法第15條第一項第四款部分，衛生局也將依據好市多違規事實所造成的影響規模、嚴重程度及相關情節綜合評估後，依食品衛生管理法第44條處以新台幣6萬以上、2億以下罰款。

▲衛生局啟動健康監測，發簡訊提醒民眾。（圖／讀者提供）

▲衛生局啟動健康監測，發簡訊提醒民眾。（圖／讀者提供）

衛生局也呼籲，民眾及食品業者暫停使用該產品，食品業者如有使用該批原料依食安法第7條規定食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並於食品業者登錄平台或各縣市衛生局線上通報。

衛生局表示，病毒性A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒汙染的水或食物而感染，潛伏期約15至50天，感染後可能會出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不適，數天之後發生黃疸，多數病例會自然痊癒，並終身具有免疫力。

▲賣場進口科克蘭冷凍三種綜合莓預防性下架。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲賣場進口科克蘭冷凍三種綜合莓預防性下架。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局指出，本次事件為食品抽驗病毒陽性，經初步疫調，高雄市112年累計5例A型肝炎確診個案均未食用冷凍莓，截至目前尚未有A型肝炎個案確認與本批莓果相關。衛生局已啟動擴大監測，請各級醫療院所醫師診療如發現急性肝炎症狀個案，詢問有無相關飲食史並進行通報採檢。
 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
逃馬國每天白飯配青菜！　鯨魚機上狂嗑：這幾天吃最好的
快訊／北市「最猛凶宅」頂樓墜落！　29歲女死亡
快訊／校園脫光！北大女學生「正面露點」回應了
女星澎湖民宿包棟「一進門傻眼」！　業者嗆：台北人就是這樣
西門町女斑馬線被撞翻！　「90度倒地」恐怖畫面曝
紅極一時跌下神壇！　爆紅社群宣布：裁員50%

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老外桃機找約砲！正妹等登機「被強吻」崩潰哭：樓梯沒監視器

快訊／校園脫光！　北大女學生「正面露點」回應了

「遊台灣金福氣」！5／1起送5千消費金　200名國際旅客搶先體驗

企鵝妹環島「一直被斗內」　他驚：走到基隆買一棟房剛好

好市多賣「毒莓果」高雄衛生局先罰30萬　後續最高可罰2億

台北大學女學生校園「脫衣上空」！校方震驚「不懲處」原因曝

莒光號釀禍！司機員遭車窗砸傷耳朵　台鐵回應了「開窗掉落」

擁129萬粉「是企鵝妹4倍」！南韓更大咖女神來台　PTT驚：超正

淡大交換生「誤食老鼠藥」命危　北市衛生局：未接獲類似案件通報

快閃12小時！麥當勞限定優惠「小薯現砍30元」　內行曝最省點法

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

萌弟展現精湛停車技術　熟練換擋＋專注調角度

漫威最團（吵）結（鬧）的天團！ 《星際異攻隊3》將踏上最後的征途！？

老外桃機找約砲！正妹等登機「被強吻」崩潰哭：樓梯沒監視器

快訊／校園脫光！　北大女學生「正面露點」回應了

「遊台灣金福氣」！5／1起送5千消費金　200名國際旅客搶先體驗

企鵝妹環島「一直被斗內」　他驚：走到基隆買一棟房剛好

好市多賣「毒莓果」高雄衛生局先罰30萬　後續最高可罰2億

台北大學女學生校園「脫衣上空」！校方震驚「不懲處」原因曝

莒光號釀禍！司機員遭車窗砸傷耳朵　台鐵回應了「開窗掉落」

擁129萬粉「是企鵝妹4倍」！南韓更大咖女神來台　PTT驚：超正

淡大交換生「誤食老鼠藥」命危　北市衛生局：未接獲類似案件通報

快閃12小時！麥當勞限定優惠「小薯現砍30元」　內行曝最省點法

北市光復橋驚傳29歲男墜橋　卡河濱公園草叢...無呼吸心跳

聯華大火「腦肺嚴重受損」男搶救5天出院　醫師：感佩他的生命力

交通罰款逾期未到案是詐騙　簡訊內容網址結尾可辨識

鼓鼓深夜突公開示愛十年女友大元　遭疑要結婚...唱片公司回應了

88槍案作案機車找到了！長滿藤壺沉水底　衝鋒槍持續搜尋中

陸駐日大使：「台灣有事就是日本有事」既荒謬又危險

高市推預售屋合約「預檢」　拿到建照最快7天可推案

又是「最猛凶宅」！獨上頂樓墜落隔壁工地　29歲女傷重不治

老外桃機找約砲！正妹等登機「被強吻」崩潰哭：樓梯沒監視器

快訊／校園脫光！　北大女學生「正面露點」回應了

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

妻點頭買「第6輛車」　真相笑翻千人

女除完毛冒毛囊炎！醫嘆：少做這步

春季最後鋒面攪亂五一連假！雨炸3地　首波梅雨下周末灌水

台北大學女學生校園「脫衣上空」！校方震驚「不懲處」原因曝

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

不信邪看Netflix鬼片　妹子半夜遇1事嚇瘋

追蹤數是企鵝妹4倍！南韓更大咖女神來台

女肛門發炎！竟是3公分魚刺插屁眼

外送員取餐要付停車費！賣場回覆惹怨

好市多「專屬櫃台」退綜合莓！會員全氣炸

淡大澳籍交換生「誤食老鼠藥」命危　校方：2月已離校「願給予支援」

短髮妹家樂福偷飲料　自拍全程嗆：沒錢也能活

更多熱門

相關新聞

空姐警眷PO「收錢照」　派出所賣保健品慘了

空姐警眷PO「收錢照」　派出所賣保健品慘了

這下真的惹出麻煩了！一名署名自己為「暴走空姐」的警眷在自己的IG發文，表示自己在派出所內「警察局收錢」，結果被人截圖放到社群網站以及臉書社團《靠北polic》質疑：「現在駐地是隨便阿貓阿狗能隨便進入兜售保健食品嗎」？對此楠梓分局表示已經違反規定，會追究這名員警責任。

韓女遊高雄猝死！男友涉殺人10萬交保

韓女遊高雄猝死！男友涉殺人10萬交保

即／高雄愛河又傳落水　女子死亡

即／高雄愛河又傳落水　女子死亡

即／18歲孝孫返家自撞　「心臟破裂」慘亡

即／18歲孝孫返家自撞　「心臟破裂」慘亡

三寶左轉撞女騎士　「S型暴衝」再撞2女4機車

三寶左轉撞女騎士　「S型暴衝」再撞2女4機車

關鍵字：

高雄衛生局毒莓果

讀者迴響

熱門新聞

快訊／鼓鼓首度官宣「與大元10年戀情」：你是我的

韓國情侶來台旅遊女友陳屍相驗傷勢曝

碩士爸被小一數學題考倒　兒1句侮辱性極強

紅極一時跌下神壇！爆紅社群宣布：裁員50%

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

撿到小萌汪　10個月養成30KG巨獸

自稱台灣妹喊「財富密碼」陸網友挺不下去

女狂感染…內診「原始黑森林」整片炸出：媽說不能剪

男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多

澳24歲男留學台灣　誤食老鼠藥命危

辣人妻到警局探視！色警2度性侵喊：我愛妳

保時捷GT4違停！阿伯放大絕反擊　車主秒吃鱉

越式洗髮「全餐1500元」　內行人揭1條龍服務

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

Nikita干擾罰球出新招！

更多

最夯影音

更多
林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛
許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面