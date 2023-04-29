好市多賣「毒莓果」高雄衛生局先罰30萬　後續最高可罰2億

▲衛生局前往好市多稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

美式賣場好市多「Kirkland Signature科克蘭冷凍3種綜合莓」檢出A肝病毒陽性，雖緊急下架但已銷售1.7萬公斤，已有不少民眾吃下肚。高雄市衛生局日前前往稽查，並要求業者提供銷貨清單，不過業者瞎扯個資無法提供，隔了一天才交出資料，衛生局不滿業者消極配合，讓受害民眾無法及時獲知訊息，先依傳染病防治法開出30萬罰款；後續還要依食安法處辦，最高可裁處2億元。

高雄市衛生局於好市多智利進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」產品（有效日期2023/09/19）抽驗檢出A肝病毒，依法全面下架並銷毀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局27日晚間請好市多提供銷貨清單，希望透過會員制的優勢，儘快提醒已購買的消費者，不過業者配合度不佳，瞎扯客戶個資無法提供，又說員工休假，直到28日中午才將銷貨清單交給衛生局。

▲▼好市多販售莓果檢出A肝病毒陽性。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局後續啟動健康監測，主動發簡訊提醒購買該批莓果的消費者，請民眾於食用後60天期間，留意健康狀況，並請各級醫療院所加強通報，目前已全數完成健康監測關懷通知，陸續接獲民眾進線諮詢。

不過衛生局不滿業者消極配合，以至於無法提高行政效率，因此今(29日)依傳染病防治法第43條，先祭出30萬元罰款，至於業者所提供的名單是否有缺漏，衛生局還在釐清中。

至於違反食品衛生管理法第15條第一項第四款部分，衛生局也將依據好市多違規事實所造成的影響規模、嚴重程度及相關情節綜合評估後，依食品衛生管理法第44條處以新台幣6萬以上、2億以下罰款。

▲衛生局啟動健康監測，發簡訊提醒民眾。（圖／讀者提供）

衛生局也呼籲，民眾及食品業者暫停使用該產品，食品業者如有使用該批原料依食安法第7條規定食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並於食品業者登錄平台或各縣市衛生局線上通報。

衛生局表示，病毒性A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒汙染的水或食物而感染，潛伏期約15至50天，感染後可能會出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不適，數天之後發生黃疸，多數病例會自然痊癒，並終身具有免疫力。

▲賣場進口科克蘭冷凍三種綜合莓預防性下架。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局指出，本次事件為食品抽驗病毒陽性，經初步疫調，高雄市112年累計5例A型肝炎確診個案均未食用冷凍莓，截至目前尚未有A型肝炎個案確認與本批莓果相關。衛生局已啟動擴大監測，請各級醫療院所醫師診療如發現急性肝炎症狀個案，詢問有無相關飲食史並進行通報採檢。

