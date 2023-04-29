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嘉大醫學院籌備處　暨中醫藥產業創新發展中心揭牌

▲▼ 嘉大成立醫學院籌備處暨中醫藥產業創新發展中心揭牌 。（圖／嘉義大學提供）

▲嘉義大學醫學院籌備處暨中醫藥產業創新發展中心舉行揭牌記者會 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學28日上午舉行「國立嘉義大學醫學院籌備處暨中醫藥產業創新發展中心」揭牌記者會，邀請衛福部中藥司黃怡超司長、嘉義市黃敏惠市長、王美惠立法委員、行政院陳冠廷政務顧問、嘉義基督教醫院姚維仁院長、衛福部嘉義醫院黃元德院長、中醫師公會全國聯合會詹永兆理事長、嘉義同鄉會聯合總會劉輝雄總會長、臺灣中醫藥品質醫學會蔡三郎理事長、臺灣醫療品質促進聯盟古博仁理事長及臺灣中藥臨床學會蘇超麒理事長等多位貴賓蒞臨揭牌儀式。

▲▼ 嘉大成立醫學院籌備處暨中醫藥產業創新發展中心揭牌 。（圖／嘉義大學提供）

▲嘉義大學醫學院籌備處暨中醫藥產業創新發展中心揭牌後貴賓合影。（圖／嘉義大學提供）

近年來，政府為降低進口中國藥材之倚賴，推廣在地藥材生產規格化、中藥科學化、中草藥保健食品及保養品之發展，努力推動中藥品質管理政策。但臺灣中醫師以基層門診服務為主，臨床研究和中西醫結合照護人才嚴重不足，有鑑於此，嘉大醫學院的設立主要在培養研究型中醫師，藉以提升中醫藥研究能力，為中醫藥產業永續發展奠定良好基礎。

去年6月起嘉大林翰謙校長率領3位副校長與生科院教師團隊，為申請設置醫學院積極展開拜訪請益，與各界人士交換意見及討論合作方向。林翰謙校長表示，嘉義是孕育良醫的沃土，嘉大具有百年建校的基礎、豐沛的醫療教研量能及地理位置優越，可與鄰近醫院互惠共生，推動社區醫療服務。彰投雲嘉缺乏醫學院，有賴醫學教育平衡發展，相信嘉大在逾11萬位校友的支持與在地民眾殷切盼望下成立醫學院，必能串聯縣市醫療機構與產業資源，建構產官學研合作平台，打造大嘉義地區成為智慧科技及醫療力的醫療聚落。

▲▼ 嘉大成立醫學院籌備處暨中醫藥產業創新發展中心揭牌 。（圖／嘉義大學提供）

▲嘉大林翰謙校長說明嘉大成立醫學院4大理由、3大優勢、2大教研量能及1個大嘉義美好未來。。（圖／嘉義大學提供）

黃敏惠表示，嘉義沒有醫學中心和醫學院，醫療團隊很辛苦，期待透過產官學界的努力下，在面對各種困難之下能找尋找出路，嘉義大學能為嘉義創造更高的價值，希望大家一起努力共同服務雲嘉南的民眾讓北臺南能更加繁榮更好的生活環境。

醫學院籌備處暨中醫藥產業創新發展中心主任陳瑞祥副校長指出，嘉大具有完整之臨床前動物實驗與驗證場域、中草藥育種與種植人才培育教研單位，以及智慧農業學生實習農場。未來中心將以中醫藥研究能量提升、推廣中藥溯源管理、確效及安全及中藥業界品質管理，強化藥政管理需求。加上植物綠色萃取工廠(藥用作物製程管理)之綠色製程與綠色循環技術、中藥有效成分活性分析及制定，以及中藥指標成分測定與中醫藥製劑品質管理，推動臺灣中醫藥產業符合聯合國永續發展目標。

除介紹醫學院籌備處與中醫藥產業創新發展中心，也有多家參與經濟部中小企業大健康產業加速器的中醫藥廠與生技公司廠商代表與會，未來嘉大將透過與中藥臨床學會及經濟部資源的交互作用，落實中醫藥產業創新發展，培值全人醫學人才及新創健康產業。

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