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全臺首支合法綠鬣蜥移除大隊成軍　嘉義地區繁衍萬隻待移除

▲▼ 嘉大培訓全臺首支合法綠鬣蜥移除大隊 。（圖／嘉義大學提供）

▲▼ 嘉大培訓全臺首支合法綠鬣蜥移除大隊 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學生物資源學系3月11日至12日協助嘉義縣政府在蘭潭校區辦理「112年外來種入侵綠鬣蜥移除防治工作坊」。2天的活動吸引來自嘉義地區與鄰近縣市近70餘位民眾參加，與專家學者及相關農業單位共同學習商討，並分享綠鬣蜥移除防治經驗，希望能杜絕外來入侵種綠鬣蜥對臺灣生態環境及農作物干擾。

▲▼ 嘉大培訓全臺首支合法綠鬣蜥移除大隊 。（圖／嘉義大學提供）

▲工作人員示範捕捉後之綠鬣蜥保護固定作業 。（圖／嘉義大學提供）

工作坊特別邀請屏東科技大學野生動物保育研究所陳添喜教授、臺灣兩棲類動物保育協會李承恩理事、臺中市野生動物保育學會林文隆博士及行政院農業委員會林務局保育組劉泰成專員等，就綠鬣蜥生態習性、在臺灣入侵與防治現況、捕捉與人道處理方式及保育法規等，提供外來入侵綠鬣蜥防治培訓課程講習，(12日)更安排實地探查與實作，期以建立正確外來種防治觀念，在符合動物福利與人道關懷的基礎上，擴大民眾參與，提升移除效率，維護本土良好生態環境。

▲▼ 嘉大培訓全臺首支合法綠鬣蜥移除大隊 。（圖／嘉義大學提供）

▲屏東科技大學陳添喜教授分析臺灣目前綠鬣蜥分布現況與防治策略。。（圖／嘉義大學提供）

嘉大生命科學院賴弘智院長表示，生命科學院以健康為主軸，致力於維護身體、生活與環境的健康。生物資源學系從生態保育觀點出發，積極維護本土生物多樣性，與林務局、嘉義林管處、嘉義縣政府及各地民眾專家，攜手共同努力防治外來物種危害，一定能建立更健康的生活環境。

▲▼ 嘉大培訓全臺首支合法綠鬣蜥移除大隊 。（圖／嘉義大學提供）

▲穿著背心工作人員示範利用套索捕捉綠鬣蜥。。（圖／嘉義大學提供）

嘉大生物資源學系陳宣汶助理教授提到，原產於中南美洲的綠鬣蜥，過去曾以寵物貿易方式大量引進臺灣，自104年在高屏地區發現逸出野生族群後，數量漸漸攀升，已經廣泛分布於中南部平地區域，時常發生入侵農地造成農作物損壞。農委會自109年起將綠鬣蜥明訂為有害外來物種，不得隨意繁殖飼養，並積極進行移除防治。截至111年底，全臺灣綠鬣蜥移除數量已接近10萬隻，在嘉義地區則約有1萬隻左右。

嘉義縣農業處李建霖副處長表示，嘉義縣政府長期與嘉大團隊合作，進行外來入侵綠鬣蜥族群的移除與監測，110年起委託嘉大培訓民眾共同加入外來種防治行列，成立全臺首支合法的綠鬣蜥移除大隊。過去2年來移除成果豐碩，有效彌補原先移除人力不足狀態，提升本地綠鬣蜥防治效率。

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