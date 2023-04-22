　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉大師生人文創新與社會實踐計畫　好美里淨灘培養環保意識

▲▼ 嘉大師生大手牽小手守護「嘉」鄉海岸 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉大人文創新與社會實踐計畫團隊大手牽小手培養學童環保意識。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學師生、嘉大附小童軍團及嘉義縣好美國小80位師生，響應世界地球日，共同來到好美沙灘守護「嘉」鄉海岸，嘉義大學人文創新與社會實踐計畫團隊藉由身體力行，大手牽小手培養學童環保意識，扎根學童環境教育素養。

淨灘活動開始前，好美里發展協會鄭怡雯小姐為大家介紹好美沙灘、淨灘的重要性以及過程中應注意的安全措施，希望能為好美沙灘恢復世界級沙灘盡一份心力，經過1個多小時的努力下，共撿拾200公斤的垃圾。

▲▼ 嘉大師生大手牽小手守護「嘉」鄉海岸 。（圖／記者翁伊森翻攝）▲好美國小高年級學生教導嘉大附小學生將廢棄的蚵棚架作為植栽盆器。（圖／記者翁伊森翻攝）

淨灘活動之餘，好美國小高年級學生也運用海廢再利用的課程知識，教導嘉大附小學生把廢棄的蚵棚架作為植栽盆器，進行藝術創作，激發學生的創意與美感，培養學生對於海洋廢棄物的利用想像力，化腐朽為神奇。好美國小則分享食育課程影音成果，並以在地養殖的文蛤蒸蛋料理，讓嘉大附小師生認識海洋對於好美里飲食文化的重要性。

▲▼ 嘉大師生大手牽小手守護「嘉」鄉海岸 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲全體師生經過1個多小時的努力下撿拾200公斤的垃圾交由嘉義縣環保局清運。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉大附小蔡明昌校長表示，感謝好美國小與附小童軍團師生透過淨灘行動關心在地環境，希望大家都能珍惜並體會到環境保護的重要性。好美國小蔡瑞芳校長則指出，好美國小長期將在地生態保育和食育融入學校課程，此次很高興與嘉大附小齊力守護美麗的沙灘，努力維護好美里的生態環境。

▲▼ 嘉大師生大手牽小手守護「嘉」鄉海岸 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲環境教育從小扎根，嘉大附小學童從身體力行做起。。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉大計畫團隊執行長陳明聰院長提到，環境教育應從小做起，知識、行為與態度兼重，學生實際在沙灘撿拾海洋廢棄物的行動，可以深化避免使用一次性塑膠容器等環保「綠」意識，也透過藝術創作活動，思考海洋廢棄物重新利用可能性。特別感謝嘉義縣環保局提供垃圾處理專車，協助淨灘後垃圾清運，大家一起守護「嘉」鄉美麗的海岸。

▲▼ 嘉大師生大手牽小手守護「嘉」鄉海岸 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲全體師生經過1個多小時的努力下撿拾200公斤的垃圾交由嘉義縣環保局清運。（圖／記者翁伊森翻攝）
 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
大便拉不乾淨！她慘罹「冠軍癌」　醫揭13大警訊別拖了
快訊／魔獸賽季告別感言：非常美好的一段旅程
快訊／重大車禍！3台灣人澳洲慘死　嫌犯飆速認吸大麻
「兩段式左轉」可取消！　交長說話了
「借鏡星洲、榮耀台灣」　侯友宜：要讓國際社會正視中華民國存在

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉大師生人文創新與社會實踐計畫　好美里淨灘培養環保意識

「2023桃園開齋節」登場　蘇俊賓：多元城市友善關懷穆斯林

阿里山管理處茶香拾光春季茶會　吸引不同世代族群

大甲媽起駕喘不過氣放手...只送轎到廟埕　顏清標現身彰化扶轎

世界地球日！啓碁科技結合產官學　濁水溪畔造林1.4公頃

響應資源回收共創循環經濟　消費再生塑膠回收再製由好室喵開始

雲林溪翻轉臭水溝形象獲新生　環保局淨溪「溪望相伴」

面對極端氣候　南消第一大隊超前部署防汛整備演練

全台最大太陽光電島正式啟用　蔡英文：強力助攻能源轉型

鼓勵生育！花蓮建立幼兒專屬照護制度　20家合約醫療機構配合

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

是元介遙控器(?)飆唱《夏天的風》　坤達合音超到位..蔡旻佑.郭靜獻回憶殺

新郎吻新娘前突然轉身？伴郎群幫準備「完美初吻」

嘉義3死驗屍！妻中14刀　小兄弟天人永隔...校長不捨

2女1男KTV扭打！她狠拿整鍋滾燙熱湯「往臉潑」　年輕妹痛苦慘叫

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯　白衣女傷重送加護病房急救

嘉大師生人文創新與社會實踐計畫　好美里淨灘培養環保意識

「2023桃園開齋節」登場　蘇俊賓：多元城市友善關懷穆斯林

阿里山管理處茶香拾光春季茶會　吸引不同世代族群

大甲媽起駕喘不過氣放手...只送轎到廟埕　顏清標現身彰化扶轎

世界地球日！啓碁科技結合產官學　濁水溪畔造林1.4公頃

響應資源回收共創循環經濟　消費再生塑膠回收再製由好室喵開始

雲林溪翻轉臭水溝形象獲新生　環保局淨溪「溪望相伴」

面對極端氣候　南消第一大隊超前部署防汛整備演練

全台最大太陽光電島正式啟用　蔡英文：強力助攻能源轉型

鼓勵生育！花蓮建立幼兒專屬照護制度　20家合約醫療機構配合

坦言跟魔獸搭配壓力大　陳孝榕：整季只給自己40分

米可白彎腰「辣露北半球」太犯規！媽看照片才知女兒「有料身材曝光」嚇歪

遭徐巧芯曝走光照　許淑華反酸「芯水小偷」：不要只有拜票才看到人

16歲少女造謠高雄社教館發「玻璃渣糖果」　遭社維法送辦

解渴神器出事了！貨櫃車載「移動式海淡機組」勾電線...電桿慘斷裂

嘉大師生人文創新與社會實踐計畫　好美里淨灘培養環保意識

誓洗刷「一級戰區」污名　王惠美：不要讓媽祖哭哭唷

5歲童燒又吐以為腸胃炎「送急診竟已腦膜炎」　醫提3點辨別方式

直擊／李洪基來台找翻譯吵架：有翻對嗎　抓包粉絲「上次沒來？」

見新娘姐姐化妝後出閣愣2秒　小黑嚇到「飛機耳+倒退嚕」狂發抖

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

地方熱門新聞

大甲媽起駕！顏清標身體不適被扶出

黑絲OL過斑馬線險遭撞！超扯影片曝

大甲地瓜球被發現漲價「19粒→14粒」

15萬人湧鎮瀾宮如不夜城

顏清標現身彰化扶轎大甲媽

最大太陽光電島啟用　強力助攻能源轉型

夜市豆花攤「過水1秒」再用塑膠杯

點擊eTag賬單自動扣款失敗簡訊恐被騙個資

新北雪白油桐花季　浪漫賞桐景點公開

毒品通緝逃犯藏躲飯店警起獲毒品

餐廳大盜落網羈押擴大清查

肉羹老店飄香71年　4月底吹熄燈號

黃偉哲市長頒獎勉勵模範勞工

車禍驚見1女渾身刀傷癱坐車內

更多熱門

相關新聞

全臺首支合法綠鬣蜥移除大隊成軍

全臺首支合法綠鬣蜥移除大隊成軍

嘉義大學生物資源學系3月11日至12日協助嘉義縣政府在蘭潭校區辦理「112年外來種入侵綠鬣蜥移除防治工作坊」。2天的活動吸引來自嘉義地區與鄰近縣市近70餘位民眾參加，與專家學者及相關農業單位共同學習商討，並分享綠鬣蜥移除防治經驗，希望能杜絕外來入侵種綠鬣蜥對臺灣生態環境及農作物干擾。

嘉義大學森林周發票免費兌換苗木

嘉義大學森林周發票免費兌換苗木

嘉大攜手中埔國小智慧品學營　平板數位入課

嘉大攜手中埔國小智慧品學營　平板數位入課

嘉義大學提醒關注蝙蝠習性

嘉義大學提醒關注蝙蝠習性

關鍵字：

嘉義大學人文創新與社會實踐計畫團隊嘉大附小好美里

讀者迴響

熱門新聞

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」

台中八大妹被潑湯　正面影片曝光

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

潑湯原因曝！閨密為2萬佣金撕破臉

「八大女被潑湯」錄影者曝光！　還原互毆原因

《女大》牛爾消失3年！手術失敗「頭髮全白」近況曝

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯

日男砸45萬變牧羊犬　1年後現況曝光

LINE「實用1功能」再升級！

精神科名醫：有3徵兆＝A片看太多了

八大女最新狀況曝　臉、四肢纏滿紗布住院觀察中

文彬今早出殯了！妹妹、ASTRO送最後一程　遺照燦爛笑容緬懷他

她怕熱穿這套！朋友一看罵：奶都露出來了

八大妹遭潑湯重傷！3人全交保

更多

最夯影音

更多
嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人
相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面