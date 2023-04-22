嘉大師生人文創新與社會實踐計畫　好美里淨灘培養環保意識

▲嘉大人文創新與社會實踐計畫團隊大手牽小手培養學童環保意識。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學師生、嘉大附小童軍團及嘉義縣好美國小80位師生，響應世界地球日，共同來到好美沙灘守護「嘉」鄉海岸，嘉義大學人文創新與社會實踐計畫團隊藉由身體力行，大手牽小手培養學童環保意識，扎根學童環境教育素養。

淨灘活動開始前，好美里發展協會鄭怡雯小姐為大家介紹好美沙灘、淨灘的重要性以及過程中應注意的安全措施，希望能為好美沙灘恢復世界級沙灘盡一份心力，經過1個多小時的努力下，共撿拾200公斤的垃圾。

＼▲好美國小高年級學生教導嘉大附小學生將廢棄的蚵棚架作為植栽盆器。（圖／記者翁伊森翻攝）

淨灘活動之餘，好美國小高年級學生也運用海廢再利用的課程知識，教導嘉大附小學生把廢棄的蚵棚架作為植栽盆器，進行藝術創作，激發學生的創意與美感，培養學生對於海洋廢棄物的利用想像力，化腐朽為神奇。好美國小則分享食育課程影音成果，並以在地養殖的文蛤蒸蛋料理，讓嘉大附小師生認識海洋對於好美里飲食文化的重要性。

▲全體師生經過1個多小時的努力下撿拾200公斤的垃圾交由嘉義縣環保局清運。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉大附小蔡明昌校長表示，感謝好美國小與附小童軍團師生透過淨灘行動關心在地環境，希望大家都能珍惜並體會到環境保護的重要性。好美國小蔡瑞芳校長則指出，好美國小長期將在地生態保育和食育融入學校課程，此次很高興與嘉大附小齊力守護美麗的沙灘，努力維護好美里的生態環境。

▲環境教育從小扎根，嘉大附小學童從身體力行做起。。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉大計畫團隊執行長陳明聰院長提到，環境教育應從小做起，知識、行為與態度兼重，學生實際在沙灘撿拾海洋廢棄物的行動，可以深化避免使用一次性塑膠容器等環保「綠」意識，也透過藝術創作活動，思考海洋廢棄物重新利用可能性。特別感謝嘉義縣環保局提供垃圾處理專車，協助淨灘後垃圾清運，大家一起守護「嘉」鄉美麗的海岸。

▲全體師生經過1個多小時的努力下撿拾200公斤的垃圾交由嘉義縣環保局清運。（圖／記者翁伊森翻攝）

