妹子胃痛連喝1禮拜中藥！一轉瓶身「唯一成分是蟑螂」崩潰了

▲胃痛的感覺相當難忍，有些人會選擇看西醫，也有人喜歡看中醫調理身體。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者柯振中／綜合報導

吃藥之前還是要先看成分，避免事後出什麼意外！四川成都一名趙姓女子患有嚴重的胃病，於是看中醫調理身體，也拿到了醫師開立的藥物，沒想到喝了一個禮拜以後，才發現藥物成分竟是俗稱的「蟑螂」，讓她嚇了一大跳，無奈直喊「知道成分之前還覺得藥挺好喝的」。

綜合陸媒報導，趙女因為患有嚴重的胃病，於是到中醫診所調理身體，看完病以後也拿了一罐水藥回家喝。原先服藥時，趙女沒什麼感覺，雖然有點刺鼻，但喝起來「甜甜的」，就這樣連續服用了一個禮拜。

後來趙女想要查詢說明書，看看藥物是否有其他禁忌，看到成分中只有一項「美洲大蠊乾燥蟲體提取物」，於是感到相當好奇，將這串長長的名字放到網路上搜尋。

▼女子原先覺得中藥不錯喝，沒想到一查成分才知是俗稱的「蟑螂」。（圖／翻攝微博）



沒想到搜尋以後，趙女頓時被嚇了一跳，原來自己這個禮拜所喝的藥物，唯一成分竟是俗稱的「蟑螂」，讓她覺得相當噁心，「知道成分之前我還覺得藥挺好喝的…。」

不過，後來趙女查詢才發現，才知道美洲大蠊如果入藥的話，可以用來治療許多病症，讓她感到十分意外，「我以前覺得蟑螂就是一個不該存在的物種」，接下來還是會繼續服藥，希望胃病能夠早點好起來。