堵詐3法重點一次看！洩個資罰千萬、平台實名制、收簿集團5年刑期



▲為了堵詐，行政院昨（13日）通過打詐三法案修法。（資料圖／記者湯興漢攝）



記者陳詩璧／整理報導

行政院「堵詐行動」動起來！昨（13日）通過的三個法案修法，包括了「個資法」、「洗錢防制法」和「證券投資信託及顧問法」，其中法務部的洗錢防制法中提到，針對收簿集團規定，沒有正當理由收集帳戶、帳號，最高可處5年有期徒刑；「證券投資信託及顧問法」規定投顧廣告需要實名制，並載明刊播和出資者資訊，另外個資法則是針對企業個資外洩，設置個資獨立監管機關，除了監督協助民間企業建立個資防護依循流程，同時也落實民間企業個資維護義務，提高違反規定的罰則，若有嚴重個資外洩造成損害，最高可罰至1千萬元。

▲打詐三法修正草案重點。（圖／記者陳詩璧製）

法務部提出洗錢防制法第15條之1、第15條之2及第16條修正草案，昨（13日）行政院審查通過，2大重點，包括了1、增訂無正當理由收集帳戶、帳號罪，這條是針對收簿集團為獨立刑事處罰規定，最重可處5年有期徒刑，得併科4百萬以下罰金。2、明定任何人無正常理由不得把帳戶、帳號交付或提供給他人使用，其中，針對「賣」帳號、帳戶任一行為交付3個以上，直以科以刑事處罰。

▲國發會將成立個資保護獨立監督機關。（圖／翻攝自國發會網站）

國發會所送的「個人資料保護法第一條之一、第四十八條、第五十六條」修正草案，2大重點，包括了1、成立個資保護獨立監督機關，2、非公務機關（企業）違反安全維護義務者，處新台幣2萬元以上200萬元以下罰鍰，並令其限期改正，屆期未改正者，按次處新台幣10萬元以上1,000萬元以下罰鍰；情節重大者，處新台幣10萬元以上1,000萬元以下罰鍰，並令限期改正，屆期未改正者，按次處罰。

行政院長陳建仁表示，《證券投資信託及顧問法》從詐騙通路源頭著手控管，政府之前就不斷與Facebook、Google等平台業者進行溝通與合作，現在更進一步針對「網路投資廣告」要求實名制，如有不實或詐騙的情況，也建立相關的移除、下架機制，阻卻網路投資詐騙案件發生。

金管會提到對於非屬投信顧業者，為涉及有價證券投資或業務招攬廣告的六大刊登禁令如下：第一、使人誤信經核准經營特許業務；第二、從事投資分析同時，有招攬客戶或投資勸誘行為；第三、為保證獲利的表示，如宣稱多少保證獲利；第四、以推薦、感謝或過去績效等方式，使人誤認投資確可獲利；第五、冒用名人或公司名義，對有價證券做推介、招攬或引誘投資；第六、有關前5項的不當推介行為。

金管會副主委蕭翠玲提到，這次講廣告，不是講實質行為，廣告目前沒有罰，但是廣告的目的是想要做這個業務，「投信事業是特許事業，這些廣告就是想做，一旦做了，就涉及到違反投信投顧法」，違反投信投顧法的罰則，是在107條，5年以下、100萬到5000萬。

蕭翠玲指出，至於只是非法廣告，目前沒有訂罰則。但已經變成實名制，平台業者如果事前沒有審視有無冒名，事後通知還不下架的話，因為這樣而發生損害，就要負連帶賠償責任。但有些平台也不太清楚，因此有減輕責任的規定，可能是網紅、小媒體等，願意配合下架，這也不會處罰。