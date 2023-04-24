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台南分署首度拍賣虛擬貨幣　31355顆泰達幣5／2競標

▲行政執行署台南分署，受台南地檢署囑託進行泰達幣31355顆拍賣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政執行署台南分署，受台南地檢署囑託進行泰達幣31355顆拍賣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署受台南地檢署囑託進行偵查中變價拍賣，5月2日上午10時，在台南分署二樓拍賣室，利用聯合拍賣日動產拍賣會，拍賣泰達幣（Tether USDT-TRC20）31355顆，自上午9時30分起開始登記，憑身分證或相類之身分證明文件開始登記，10時起正式競價拍賣。

台南分署表示，本案是台南地檢署民生專組檢察官偵辦林姓被告所屬詐欺集團涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法等案件時，查扣該集團虛擬貨幣「泰達幣」31355顆之不法所得，並囑託台南分署首次就虛擬貨幣進行偵查中變價拍賣。

台南分署提醒，本次拍賣泰達幣之拍定人須當場以現金或經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票或以信用卡刷卡支付拍定價金及移轉費用。又本件拍賣標的物現保管於屏東縣政府警察局所保管之冷錢包，惟本次拍賣僅拍賣泰達幣，不包含該冷錢包，應買人應事先備妥虛擬貨幣交易帳戶或冷錢包。另因虛擬貨幣格式有別，請應買人先確認自己的虛擬貨幣錢包可以正確接收本件拍賣標的物再行應買。另外，發送或接收虛擬貨幣需支付手續費者，應由拍定人自行負擔，請應買人注意。

台南分署貼心提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶國民身分證或相類之身分證明文件，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的！

為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。此外，為配合防疫工作，台南分署將於大門入口處提供酒精進行手部消毒，並建議民眾戴口罩。

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