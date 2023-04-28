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最強遺珠回來了！臺大盃潛力三強　最強新團半年抱三獎

文／APP活動小組

《ETtoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動戰況激烈！熱門看點隊伍除了上週介紹的牙買加黑人、OKOK、ㄎㄨㄢˊ、Lit n Posh...等經典隊伍之外，今天要繼續介紹三支年輕但充滿爆發力的潛力舞團！

1.Raven Huff

2021年「Raven Huff」首次參加台大盃熱舞大賽，就豪不客氣的直闖決賽。團員一字排開氣勢十足，高度整齊的神同步Popping舞風，每每炸翻觀眾們的感官。今年第三度挑戰的臺大盃熱舞大賽，Raven Huff將會帶來怎樣的震撼？請千萬不要錯過這個帥氣逼人的舞團。

2. SurVive

成軍於2021年的「 SurVive」，雖然團齡尚淺，但每位團員都不簡單，豐富的表演與比賽經驗注定了他們的表演絕不平凡。他們對舞蹈的態度充滿哲思，極具敘述與表演熱情，深度與實力兼具。上一屆參賽同樣直闖決賽，靈活的走位與道具運用，極具巧思的大膽創意震驚許多觀眾，是上一屆許多觀眾心目中的遺珠。他們對於團名「SurVive」的概念是這樣描述的：「有時人生的旅途像佈滿荊棘的道路，就算遍體鱗傷還是要用SurVive 精神辣到死亡那刻。」

3.Saucy Mochi

首次參賽的「Saucy Mochi」，是個去年暑假才剛成立年輕舞團。他們的舞蹈風格以waacking為主，成軍短短不到一年的時間，已經奪下中正盃冠軍、大甲盃冠軍、捷運盃優勝。他們對團名的詮釋是：「中文的意思是騷麻糬~又燒又騷又好吃」。今年雖然才第一次參賽，但勢頭正強、魅力滿點的「Saucy Mochi」，會不會讓大家放進嘴裡、黏在心裡呢？

●人氣票選隊伍有哪些呢??►►快來一起認識他們吧

▲▼臺大盃熱舞大賽。（圖／活動小組製作）

快來參與《ETtoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動，藉由APP線上投票為你喜愛的隊伍熱血應援！即日起至5/19，進入新聞雲App參與人氣投票，每人每天10票，每一票都算一次抽獎機會。就有機會抽中 Samsung Galaxy A54 5G手機、憲哥JACKY WU立體聲吸盤防水藍芽喇叭、哈根達斯迷你杯冰淇淋等百項好禮！天天參與投票，中獎機會就越大喔～

▲▼

▲▼第29屆臺大盃熱舞大賽網路人氣票選，下載新聞雲App天天投票，就有機會抽中 Samsung Galaxy A54 5G手機等100項好禮。（圖／活動小組）

．有我認識的舞團，馬上來投票►►►

．這個舞團好酷喔，一定要每天投票幫他們加油►►►

▲▼ 。

《ETtoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選強勢回歸！本次攜手泰山冰鎮一同合作打造你最躁的舞台！泰山冰鎮暌違五年推出全新包裝，大膽Turn新裝，就像你敢跟別人不同，敢Show就是你的主場，這次的臺大盃熱舞該你上場！泰山冰鎮，My Turn！敢做 超鎮！（圖／活動小組）

．我想抽手機及喇叭，手刀來投票►►►

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