強豪再聚臺大盃熱舞大賽　「前王者」剛出國奪獎歸來

文／APP活動小組

《ETtoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動熱烈投票中！作為台灣指標性職業排舞賽，每年吸引眾多實力堅強的隊伍前來參賽。其中不乏連年登台的常勝軍，不斷重返這個頂級舞台，挑戰自我並帶來新的震撼。讓我們來盤點一下，今年有哪些隊伍，準備再次震撼你我的感官！

1.牙買加黑人

2017以來年年都登場的「牙買加黑人」，更創下四度闖入決賽的強大戰果，他們歷年的表演影片，也在臺大盃熱舞大賽官方YT頻道累積超過50萬次的觀看次數，是個實力與人氣兼具的團隊。今年再度豪華登場，能否寫下團隊參賽史的新里程碑呢？

2.OKOK

另一支常客隊伍，是來自新竹的「OKOK」，也是從2017年以來持續參賽未曾中斷，2018年還曾闖進決賽。成團8年的隊史，與臺大盃熱舞大賽的參賽史也密切相關，留下了許多精彩片段。

3.ㄎㄨㄢˊ

今年第五度參賽的「ㄎㄨㄢˊ」爆發力十足，2019-20年以「實踐ㄎㄨㄢˊ」的隊名參賽，初登場即大放異彩。當年初賽的影片，在臺大盃熱舞大賽官方YouTube頻道已突破58萬次觀看，展現了壓倒性的人氣。

雖然2020年遇上疫情影響，停辦了決賽。但2021年改隊伍名重新出發的「ㄎㄨㄢˊ」，即拿下了當年的冠軍。今年3月中跨海參加越南Summer Jam Dance Camp Competition，帶回了第三名的佳績。勢頭正強的「ㄎㄨㄢˊ」，今年會不會再次奪回榮耀呢？

4.Lit n Posh

來自台北的Waacking舞團「Lit n Posh」，成軍於2018年，由哈妹老師領軍，集結了臺灣中、新生代的優秀waacker。2019年開始參加臺大盃熱舞大賽不曾中斷。除了2020年以外，年年都闖進決賽，強大的實力也是每年必看的看點。





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